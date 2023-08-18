Капитальные инвестиции в Украине в 2022 году упали на 39,2%

Объем капитальных инвестиций в экономику Украины в 2022 году сократился на 39,2% и составил 409,7 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Кто пострадал сильнее всего

Наиболее пострадали деятельность в сферах права и бухгалтерского учета, архитектуры и инжиниринга, технические испытания и исследования, где зафиксировано падение капинвестиций на 83,3% — до 2,2 млрд грн, а также издательское дело, радио- и телевещание — на 64,7 %, до 2,2 млрд. грн.

В операциях с недвижимым имуществом спад составил 53,4% - до 14,3 млрд грн, в госуправлении и обороне — на 50,6%, до 36,5 млрд грн, в промышленности — 48,1%, до 126,1 млрд грн.

Некоторые отрасли, напротив, показали рост

В складском хозяйстве был зафиксирован рост сразу на 78,9% - до 23,3 млрд. грн. Небольшой рост произошел в лесном хозяйстве и лесозаготовке — 3,5%, до 1,5 млрд грн, и в научных исследованиях и разработках — на 21,1%, до 3,2 млрд грн.

Наибольший объем капитальных инвестиций (регионы)

В региональном срезе наибольший объем капитальных инвестиций в 2022 году зафиксирован в:

Днепропетровской области — 40,478 млрд грн,

Киевской области — 31,169 млрд грн,

Львовской области — 26,161 млрд грн.

Напомним

В 2021 году капитальные инвестиции выросли на 13%, а в 2020 году упали на 38,2%.