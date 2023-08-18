Украина внесла 18 «криптокомпаний» в список сомнительных инвестиционных проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла в список сомнительных инвестиционных проектов 18 компаний, которые привлекали средства граждан под видом торговли криптовалютами. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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По словам Комиссии, инвестиции в эти компании привели к полной или частичной потере активов.

Кто попал в список

Amega Global Ltd (amega.finance/ru)

HYCM (hycm.com/ru)

ACCUINDEX (accuindex.com/rus)

Duar Soft (duarsoft.com)

CapitalXtend (capitalxtend.com/ru)

AXIORY (axiory.com/ru)

FONDEXX (fondexx.com)

Gonzo Invest (gonzoinvest.com.ua)

ForexChief (fcxchief.asia/ru)

IQcent (iqcent.com/ru)

VIDEFOREX (videforex.com/ru)

Worldforex (kz.wforex.biz)

Bethle Aster (blafx.com)

Forex EuroClub (fxeuroclub.com)

VINEX TRADE/ООО «ВИНЕКС ТРЕЙД» (my.vintrade.io)

BITCOINBTC (bitcoinbtc.cc)

Школа Алекса Яновского (action.alexyanovsky.com/start)

Kievs Credits Union Bank (kievscreditsunion.com)

В НКЦБФР отметили, что данные по сомнительным сайтам доступны и на англоязычной версии сайта, поскольку те могут обмануть не только граждан Украины, а также граждан стран ЕС и США, хотя офисы соответствующих компаний часто находятся на территории Украины.

«Комиссия планирует провести встречи с коллегами из европейских регуляторов и представителями регулятора США с целью усиления информационного влияния на эту проблематику», — заявил член Комиссии Ираклий Барамия.

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».