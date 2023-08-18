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18 августа 2023, 12:13 Читати українською

Украина внесла 18 «криптокомпаний» в список сомнительных инвестиционных проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла в список сомнительных инвестиционных проектов 18 компаний, которые привлекали средства граждан под видом торговли криптовалютами. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла в список сомнительных инвестиционных проектов 18 компаний, которые привлекали средства граждан под видом торговли криптовалютами.
Фото: pixabay.com

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По словам Комиссии, инвестиции в эти компании привели к полной или частичной потере активов.

Кто попал в список

  • Amega Global Ltd (amega.finance/ru)
  • HYCM (hycm.com/ru)
  • ACCUINDEX (accuindex.com/rus)
  • Duar Soft (duarsoft.com)
  • CapitalXtend (capitalxtend.com/ru)
  • AXIORY (axiory.com/ru)
  • FONDEXX (fondexx.com)
  • Gonzo Invest (gonzoinvest.com.ua)
  • ForexChief (fcxchief.asia/ru)
  • IQcent (iqcent.com/ru)
  • VIDEFOREX (videforex.com/ru)
  • Worldforex (kz.wforex.biz)
  • Bethle Aster (blafx.com)
  • Forex EuroClub (fxeuroclub.com)
  • VINEX TRADE/ООО «ВИНЕКС ТРЕЙД» (my.vintrade.io)
  • BITCOINBTC (bitcoinbtc.cc)
  • Школа Алекса Яновского (action.alexyanovsky.com/start)
  • Kievs Credits Union Bank (kievscreditsunion.com)

В НКЦБФР отметили, что данные по сомнительным сайтам доступны и на англоязычной версии сайта, поскольку те могут обмануть не только граждан Украины, а также граждан стран ЕС и США, хотя офисы соответствующих компаний часто находятся на территории Украины.

«Комиссия планирует провести встречи с коллегами из европейских регуляторов и представителями регулятора США с целью усиления информационного влияния на эту проблематику», — заявил член Комиссии Ираклий Барамия.

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Dmitrik7
Dmitrik7
18 августа 2023, 12:45
#
Gonzo Invest (gonzoinvest.com.ua) — хаха. нуну.
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