НАПК внесло владельца китайского маркетплейса AliExpress в перечень спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны. Об этом говорится в сообщении НАПК.

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В пресс-службе НАПК объяснили это решение тем, что Alibaba Group продолжает работать в россии и предоставляет свои платформы для продажи товаров с вывезенной с оккупированных территорий Украины меди.

В частности, на территории россии наибольшее распространение получила платформа онлайн-коммерции AliExpress, руководимая дочерней российской компанией из группы Alibaba — ООО «Алибаба.КОМ (РУ)». Владельцем ООО «Алибаба.КОМ (РУ)» является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd.

По состоянию на 2023 год компания продолжает бизнес в России, предоставляя международную площадку для продажи зарубежных товаров. Прибыль ООО «Алибаба.КОМ (РУ)» за 2022 год составила 16,3 млрд рублей (около $160 млн).

«Стоит заметить, что Alibaba прибегает и к цензуровке украинского контента на своих платформах, связанному с российской войной. В марте 2022 года Alibaba заблокировала профиль украинского стримера, который имел на AliExpress более 268 тысяч подписчиков, за сообщение о войне. В то же время пророссийские на платформе не удаляются», — говорится в сообщении.

Эти факты могут свидетельствовать о том, что компания поддерживает российскую агрессию не только финансово, уплачивая налоги, но и идеологически, считает НАПК.