Нацбанк назвал 20 лучших рисковых страховщиков Украины

Национальный банк определил двадцатку лучших рисковых страховщиков Украины по собранным чистым премиям за I полугодие 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на обнародованные НБУ основные показатели деятельности страховых компаний Украины за первые шесть месяцев 2023 года.
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Лидерами страхового рынка Украины по собранным чистым страховым премиям в январе-июне 2023 года стали страховые компании:
- А RX (1,507 млрд грн),
- «Уника» (1,267 млрд грн)
- СХ «ТАС» (1,261 млрд грн).
Лидерами по страховым выплатам в этом периоде стали:
- «УСГ» — 702,5 млн грн,
- «УНИКА» — 672,7 млн грн,
- АРКС-625,7 млн грн.
Источник: Минфин
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