Нацбанк назвал 20 лучших рисковых страховщиков Украины

Национальный банк определил двадцатку лучших рисковых страховщиков Украины по собранным чистым премиям за I полугодие 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на обнародованные НБУ основные показатели деятельности страховых компаний Украины за первые шесть месяцев 2023 года.