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15 августа 2023, 14:51 Читати українською

Волатильность биткоина упала до рекордно низкого уровня из-за падения объемов торгов

Годовая 30-дневная волатильность биткоина опустилась до 15,5%, что является историческим минимумом. Об этом сообщает The Block.

Годовая 30-дневная волатильность биткоина опустилась до 15,5%, что является историческим минимумом.
Фото: pixabay.com

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Для сравнения, в 2022 году эта метрика в среднем составляла 61,4%, с начала 2023 года — 43,8%.

Низкие ценовые колебания согласуются со снижением объема торгов. В воскресенье, 13 августа, оборот биткоинов составил всего $1,88 млрд.

Уже более месяца биткоин торгуется возле отметки в $29 000. На момент написания новости стоимость первой криптовалюты составляла около $29 338.

Напомним

«Минфин» писал, что почти 60% участников опроса от популярного блогера PlanB ответили, что верят в начало бычьего рынка после халвинга в сети биткоина в 2024 году.

Источник: Минфин
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