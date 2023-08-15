Годовая 30-дневная волатильность биткоина опустилась до 15,5%, что является историческим минимумом. Об этом сообщает The Block.
Волатильность биткоина упала до рекордно низкого уровня из-за падения объемов торгов
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Для сравнения, в 2022 году эта метрика в среднем составляла 61,4%, с начала 2023 года — 43,8%.
Низкие ценовые колебания согласуются со снижением объема торгов. В воскресенье, 13 августа, оборот биткоинов составил всего $1,88 млрд.
Уже более месяца биткоин торгуется возле отметки в $29 000. На момент написания новости стоимость первой криптовалюты составляла около $29 338.
Напомним
«Минфин» писал, что почти 60% участников опроса от популярного блогера PlanB ответили, что верят в начало бычьего рынка после халвинга в сети биткоина в 2024 году.
Источник: Минфин
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