Фонд госимущества оценил экономический эффект от приватизации в этом году в 3,4 миллиарда

Фонд государственного имущества оценил экономический эффект от приватизации в 2023 году в 3,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Экономический эффект рассчитывался следующим образом:

2,4 млрд грн — средства от продажи объектов;

495 млн грн — возвращены долги предприятий перед работниками и бюджетом;

480 млн грн — уплата НДС (20% от победных ставок).

«Все эти средства идут на поддержку Сил обороны. Кроме того, новые владельцы убыточных государственных объектов создают бизнесы, рабочие места и платят миллионы налогов», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что Фонд госимущества снова не смог продать Белгород-Днестровский порт. Повторный аукцион по приватизации Белгород-Днестровского морского торгового порта, запланированный на 15 августа, не состоялся из-за отсутствия участников.