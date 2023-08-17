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17 августа 2023, 14:13 Читати українською

В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 15 ноября

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноВоенное положение — это особый правовой режим, действующий в Украине с 24 февраля 2022 года.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Военное положение — это особый правовой режим, действующий в Украине с 24 февраля 2022 года. Он предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти и военному командованию полномочий, необходимых для предотвращения угрозы, отражения вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности.

Эти режимы ввели в Украине 24 февраля, после того, как Россия начала полномасштабное нападение на Украину.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 22

+
+15
TAN72
TAN72
17 августа 2023, 14:26
#
В положении может быть женщина, но не страна, почему в стране за это время не объявлена ​​война раше?
+
0
Barmaley33
Barmaley33
17 августа 2023, 14:30
#
Бо війна вже давно не оголошується, ще з часів після WWII, є офіційне положення ООН про агресію, і ВР визнала її ще в 2014 році. А в країні може бути воєнний стан у зв’язку з агресією, тому ваше твердження не має сучасного трактування.
+
+15
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
17 августа 2023, 15:32
#
Якщо в нас не можно оголосити війну тоді що це таке? Може досить тоді дурити людей, коли одні тусять і відкуповуються, а інших викрадають і тягнуть на фронт…
+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
17 августа 2023, 15:39
#
Це треба було питати ще у 2019р коли віддавали 73% голоси за Коломийських брехунів. Тепер Україна платить високу ціну Життям! Було вам Безвіз, був вам Томас, була вам Армія, захотілося посміятися — тепер смійтеся!
+
0
kievpol
kievpol
17 августа 2023, 15:40
#
Все вірно, тоді навіщо по вухам їздять з якимись виплатами, репараціями, контрибуціями? В законодавстві прямо зазначено, що при агресії Президент вносить до парламенту подання ПРО СТАН ВІЙНИ!!! Це роблять лиш для того, щоб в подальному їх не наздогнали, типу ви ж самі підписуєте контракт і т.д., а далі забудуть «наших героїв»
P/S. «Гірше ніж московські воші можуть бути тільки українські гниди» © С. Петлюра
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
17 августа 2023, 15:42
#
P/S. «Гірше ніж московські воші можуть бути тільки українські гниди» © С. Петлюра +++100%!!!
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
17 августа 2023, 15:50
#
Кому Війна, а кому Рейтинги та бабло та вся Влада в одніх руках. І знищити все навколо … Кому та Україна потрібна, коли Монако та Іспанія чекає, бодай у Владі не втриматися вже чекає інший світ, а останні на фронт захищати тих хто грабує останне!
+
0
TAN72
TAN72
17 августа 2023, 15:37
#
Кто такой ООН – мы видели на Каховской ГЭС.
+
0
yarg
yarg
17 августа 2023, 15:40
#
А вы думали что прибегут толстенькие и веселые тетки из ООН и отгонят российскую армию от ГЕС ? или что они сделают ? путина забодают ?
+
+15
yarg
yarg
17 августа 2023, 14:48
#
Я бы тоже хотел обьявления войны…
Зеленский , на белом коне , выезжает перед войском , кидает копье в сторону Москвы и говорит торжественно — «Иду на вы!»
круто. А с той стороны путин от удивления падает с кресла-каталки и убивается *** …
и война заканчивается.


+
+15
Rubi0
Rubi0
17 августа 2023, 15:39
#
Именно так народ и хочет. Раньше ж все лорды графья князья и дворяне обязаны были идти на войну, их жены медсестрами были в полевых госпиталях, а сейчас что? вся элита сидит в тылу жены с детьми в Монако, а крепостные воюют.
+
0
yarg
yarg
17 августа 2023, 15:47
#
Увы. графьев и элиты нынче нет. Равенство же.
В монако , которое так всех задело (дада , я читал то расследование) — сидят 85-летний Кучма и 65-летний Суркис. Я конечно тоже поддерживаю чтобы они шли на фронт и воевали (а не молодой и мордатый журналист Ткач , который их нашел. Хотя вопрос как выехал за границу Ткач и чем он занимается кроме поездок в Монако и на мальдивы — довольно любопытен) .
Так что народ уже свой выбор сделал в 1917 году.
+
0
Rubi0
Rubi0
17 августа 2023, 15:51
#
К слову английский принц Гарри воевал в афгане, до этого его дядя герцог на Фолклендских островах, оба были пилотами, а где воевали сыновья нашей элиты?
+
+72
Dafxf4300
Dafxf4300
17 августа 2023, 15:02
#
За полтора года можно было решить проблему с мобилизацией и выездом за рубеж, но все время только решали как прокрутить новую схему, как вывести деньги, упереть гуманитарку, собирать дань за выезд, поупку недвижимости в Испаниях и т. д. Продление не решает ничего в военном плане,ни в экономическом.Но дает возможность посидеть подольше власти без выборов. Они во вкус уже вошли, и продлять будут еще очень долго…
+
+15
yarg
yarg
17 августа 2023, 15:07
#
Новые теории…
а причем здесь выборы-то ?
выборов нет пока идет война. И не будет до конца войны.
закончится война , отменят указ о военном положении — и будут вам выборы. Сможете смело голосовать за зеленского , или дарта вейдера или за кого там хотите…
+
+15
Dafxf4300
Dafxf4300
17 августа 2023, 15:08
#
Ок, если война будет 20 лет, то выборов не будет 20 лет?
+
0
yarg
yarg
17 августа 2023, 15:17
#
Да. а что вас смущает ?
ну или депутатов станет настолько мало , что они не смогут принимать решений.
+
+15
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
17 августа 2023, 15:34
#
У нас нет войны есть только военное положение и всё, а если война не обьявлена и нет войны то на основании чего вообще ппоисходит то что происходит в нашей стране?
+
0
yarg
yarg
17 августа 2023, 15:39
#
Войну не обьявили потому , что просто для зеленского подходящего белого коня не нашли. А без него — война не обьявляется.
+
0
Riojas
Riojas
17 августа 2023, 15:21
#
Они не будут решать эту проблему. Для них это вообще не проблема, для существенного числа наших сограждан — тоже, а дальше включается теория ведра с крабами.
+
0
Bitcoin
Bitcoin
17 августа 2023, 15:46
#
Любой запрет лишь поднимает цену обилечивания какбы Граждан. Сыну Стефанчука можно выехать, а другому 20-летнему студенту нельзя. Это как понять? В моем понимании, если запрет то тупо всем или никому. Всем. Сколько ещё тысяч лет должно пройти, чтобы понять, что запреты в этой стране просто монетизируются? Ещё пару тысяч лет наверное. Лозунг, что мы свободная страна это как рашка 2-я армия мира.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
17 августа 2023, 15:56
#
Скільки коментів, не розумію чого дивуєтесь, що війна закінчена і продовжують дію воєн.стану?
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