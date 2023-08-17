В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 15 ноября

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

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Что известно

Военное положение — это особый правовой режим, действующий в Украине с 24 февраля 2022 года. Он предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти и военному командованию полномочий, необходимых для предотвращения угрозы, отражения вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности.

Эти режимы ввели в Украине 24 февраля, после того, как Россия начала полномасштабное нападение на Украину.