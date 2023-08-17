Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.
В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 15 ноября
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
Военное положение — это особый правовой режим, действующий в Украине с 24 февраля 2022 года. Он предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти и военному командованию полномочий, необходимых для предотвращения угрозы, отражения вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности.
Эти режимы ввели в Украине 24 февраля, после того, как Россия начала полномасштабное нападение на Украину.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 000antman, h1ldebrand, patterson, Solnce86 и 12 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 22
P/S. «Гірше ніж московські воші можуть бути тільки українські гниди» © С. Петлюра
Зеленский , на белом коне , выезжает перед войском , кидает копье в сторону Москвы и говорит торжественно — «Иду на вы!»
круто. А с той стороны путин от удивления падает с кресла-каталки и убивается *** …
и война заканчивается.
В монако , которое так всех задело (дада , я читал то расследование) — сидят 85-летний Кучма и 65-летний Суркис. Я конечно тоже поддерживаю чтобы они шли на фронт и воевали (а не молодой и мордатый журналист Ткач , который их нашел. Хотя вопрос как выехал за границу Ткач и чем он занимается кроме поездок в Монако и на мальдивы — довольно любопытен) .
Так что народ уже свой выбор сделал в 1917 году.
а причем здесь выборы-то ?
выборов нет пока идет война. И не будет до конца войны.
закончится война , отменят указ о военном положении — и будут вам выборы. Сможете смело голосовать за зеленского , или дарта вейдера или за кого там хотите…
ну или депутатов станет настолько мало , что они не смогут принимать решений.