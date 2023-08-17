Курс валют на 17 августа: доллар в обменниках подорожал на 32 копейки

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В обменниках доллар прибавил 25 копеек в покупке и 32 копейки в продаже. Курс евро прибавил 15 копеек в покупке, а в продаже 12 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,25−37,95 грн. Евро покупают за 40,80 грн., а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,90−38,02, евро — 41,40−41,67 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,80−40,19 грн/евро.

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