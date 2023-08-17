Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против россии

Позиция Швейцарии

«Это объединяет Швейцарию с ЕС, который принял эти последние меры в рамках своего одиннадцатого пакета санкций. Новые меры вступили в силу в 18:00, 16 августа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 июня в санкционный список уже было добавлено более ста дополнительных физических и юридических лиц.

Федеральный департамент экономики, образования и исследований ранее как компетентный орган ввел санкции в отношении более ста физических и юридических лиц.

Читайте: Вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против россии. Что он предполагает

Основной целью этих последних мер является эффективное предотвращение и прекращение обхода санкций в третьих и третьих странах.

Что известно о новых санкциях Швейцарии

Меры включают запрет на экспорт товаров двойного назначения и товаров, способствующих военно-техническому совершенствованию россии, еще 87 компаниям, в том числе компаниям из третьих стран, поставившим такие товары в россию.

Кроме того, список товаров, на экспорт которых распространяется запрет, расширен за счет включения электронных компонентов и прекурсоров химического оружия.

Продажа прав на интеллектуальную собственность и коммерческую тайну россии теперь также запрещена в связи с различными товарами. Это делается для того, чтобы товары, которые не разрешены к поставке в россию, не производились в россии. Запрет на транзит через россию распространился и на другие товары.

Исключения из санкций против рф

В финансовом секторе расширен действующий запрет на продажу ценных бумаг, номинированных в швейцарских франках или официальной валюте государства-члена ЕС, гражданам и организациям россии.

Продажа ценных бумаг русским гражданам и организациям запрещена вне зависимости от валюты.

Федеральный совет также принимает возможности, предусмотренные ЕС для предоставления исключений в гуманитарной сфере и с целью выведения швейцарских инвестиций из россии.

Напомним