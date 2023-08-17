17 августа европейская валюта подешевела на 5 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 39,91 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс валют НБУ: Гривна укрепилась к евро еще на пять копеек
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Валютный рынок
16 августа НБУ установил официальный курс на уровне 39,96 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже.
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Источник: Минфин
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