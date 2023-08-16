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16 августа 2023, 19:31 Читати українською

Лучшее IPO года. Акции производителя клюшек для гольфа выросли на 624% в первый день торгов

Акции производителя клюшек для гольфа Sacks Parente Golf Inc. подорожали на 624% в первый день торгов. Это стало самым лучшим IPO (первичным публичным размещением) на американской бирже в 2023 году, сообщает Bloomberg.

Акции производителя клюшек для гольфа Sacks Parente Golf Inc.
Фото: pixabay.com

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Американская компания Sacks Parente, производящая оборудование для гольфа, в том числе клюшки стоимостью $400, 15 августа разместила 3,2 млн акций по $4 за штуку. В ходе торгов они выросли почти до $29.

Цена оказалась несколько ниже акций конкурирующего бренда Scotty Cameron, продукцией которого на протяжении карьеры пользовался самый известный в мире игрок в гольф Тайгер Вудс.

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Согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), в 2022 году объем продаж Sacks Parente составил всего $190 000, и компания еще не получила прибыль. Sacks Parente в прошлом году получила чистый ущерб в размере $3,5 млн.

За первые три месяца 2023 года чистая выручка компании составила $90 000, а чистый убыток — $917 000.

Источник: Минфин
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