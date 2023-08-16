Топливо будет дорожать. Эксперт назвал цены к концу лета

Цены на топливо в Украине значительно выросли с 1 июля после повышения налогов. В ближайшие две недели ожидается рост цен еще на 2−3 грн. Об этом директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн заявил в эфире телеканала «Киев24».

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«Нас еще предстоит дополнительное подорожание. Думаю, что цена на бензин достигнет 57−58 грн за литр, дизтопливо — 55−56 грн», — сказал он и отметив, что скорее всего это произойдет до конца августа.

По его словам, это обусловлено тем, что мировые цены на нефть держатся на высоком уровне, а запасы импортного топлива по старым акцизам исчерпаны.

Куюн сомневается, что цена достигнет 60 грн за литр, однако вплотную приблизится к этому уровню.

«Пока видим, что еще есть потенциал роста на 2−3 грн», — отметил он.

Автогаз

Сергей Куюн рассказал, что цена на автогаз дорожает медленнее, поскольку на него не был повышен акцизный сбор, в отличие от бензина и дизеля. Но он тоже дорожает, потому что он импортный.

Куюн считает, что переоборудовать автомобиль в автогаз в Украине всегда было выгодно из-за того, что его цена была исторически ниже.

«Я думаю, что все, кто мог перейти на газ, уже перешли на него давно. Потому что государственная политика последние 10 лет была очень лояльна использованию сжиженного газа и позволила водителям сэкономить немало средств», — сказал Куюн.

Напомним

«Минфин» писал, что за неделю, 4−11 августа, средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 1,96 грн/л и составила 51,94 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 1,98 грн/л — до 53,92 грн/л, а дизельное топливо — на 2,04 грн/л, до 51,29 грн/л.