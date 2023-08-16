Топливо будет дорожать. Эксперт назвал цены к концу лета

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 августа 2023, 16:58 Читати українською

Топливо будет дорожать. Эксперт назвал цены к концу лета

Цены на топливо в Украине значительно выросли с 1 июля после повышения налогов. В ближайшие две недели ожидается рост цен еще на 2−3 грн. Об этом директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн заявил в эфире телеканала «Киев24».

Цены на топливо в Украине значительно выросли с 1 июля после повышения налогов.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Нас еще предстоит дополнительное подорожание. Думаю, что цена на бензин достигнет 57−58 грн за литр, дизтопливо — 55−56 грн», — сказал он и отметив, что скорее всего это произойдет до конца августа.

По его словам, это обусловлено тем, что мировые цены на нефть держатся на высоком уровне, а запасы импортного топлива по старым акцизам исчерпаны.

Куюн сомневается, что цена достигнет 60 грн за литр, однако вплотную приблизится к этому уровню.

«Пока видим, что еще есть потенциал роста на 2−3 грн», — отметил он.

Автогаз

Сергей Куюн рассказал, что цена на автогаз дорожает медленнее, поскольку на него не был повышен акцизный сбор, в отличие от бензина и дизеля. Но он тоже дорожает, потому что он импортный.

Куюн считает, что переоборудовать автомобиль в автогаз в Украине всегда было выгодно из-за того, что его цена была исторически ниже.

«Я думаю, что все, кто мог перейти на газ, уже перешли на него давно. Потому что государственная политика последние 10 лет была очень лояльна использованию сжиженного газа и позволила водителям сэкономить немало средств», — сказал Куюн.

Напомним

«Минфин» писал, что за неделю, 4−11 августа, средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 1,96 грн/л и составила 51,94 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 1,98 грн/л — до 53,92 грн/л, а дизельное топливо — на 2,04 грн/л, до 51,29 грн/л.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
AAAA2000
AAAA2000
16 августа 2023, 17:08
#
Відкрив Америку
+
0
Три літри
Три літри
16 августа 2023, 17:51
#
Експерт назвав ціни до кінця літа

Нарешті військово-ковідні експерти повернулись до звичних справ.
+
0
AAAA2000
AAAA2000
16 августа 2023, 18:07
#
Будит токи даражать. В кармани хай юзери генераторів-торохтілок понабирати не забудуть
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают timion, Vlad UKR и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами