Инвестиции в крипту до сих пор остаются выгодным и прибыльным инструментом вложений, а Биткоин — безусловно, самый популярный цифровой актив в мире. Операции с этой монетой продолжают пользоваться огромным спросом среди украинцев, став для многих защитным активом в условиях кризиса и войны. Сегодня все больше пользователей исследуют крипторынок и инвестируют в Биткоин, поэтому вопрос поиска надежного сервиса, чтобы купить криптовалюту, остается актуальным.
Как купить Биткоин выгодно и безопасно в 2023 году?
Есть разные способы купить Биткоин за гривны, но не все из них заслуживают вашего внимания. Продолжайте читать, чтобы узнать, как купить крипту выгодно, безопасно и надежно. В нашей статье — лучшие опции для операций с Биткоином, пути защиты от мошеннических ресурсов и роль и преимущества онлайн-мониторингов репутации.
Как найти криптовалютные сервисы, которым точно можно доверить свои деньги? Узнайте в нашем материале.
Обменники, биржи, Р2Р — как и где купить Биткоин?
Украина занимает одну из первых позиций в мире по уровню принятия криптовалюты среди населения — более 6,5 миллиона украинцев владеют виртуальными монетами. Ожидается, что объем цифровых инвестиций в Украине будет расти и дальше. Так, согласно прогнозам аналитиков, в период с 2023 по 2027 год их уровень вырастет еще на 36,69%. А это значит, что уже в 2027 году объем рынка будет составлять 7,23 млрд долларов.
Так что объемы работы с криптовалютой будут увеличиваться, а поиск оптимального сервиса для инвестиций в Биткоин остается открытым вопросом для многих.
Сегодня на рынке доступны разные площадки для работы с виртуальными монетами, а сделать правильный выбор из множества сервисов — задача непростая. При поиске необходимо учитывать разные критерии, а главное — помнить, что универсальных решений нет, а у всех платформ есть свои уникальные сценарии использования.
Если вы хотите купить Bitcoin, Tether, Etherium или любую другую цифровую монету максимально просто и удобно, лучшим выбором для вас станет функционал онлайн-обменников.
Аналогами этих платформ являются криптобиржи и сервисы peer-to-peer — иногда именно они становятся оптимальными решениями.
Специализированные биржи рекомендуют для криптоопераций с крупными суммами и для профессионального трейдинга с продвинутым торговым инструментарием. Площадки с поддержкой P2P-обмена, в свою очередь, являются лучшим решением для проведения транзакций напрямую между двумя пользователями без посредника. Сегодня этот способ купить криптовалюту особенно популярен — из-за ограниченной политики, введенной НБУ на вывод гривны, P2P-обмен остается легальным способом проведения криптоопераций, поскольку запрет не распространяется на транзакции между физическими лицами.
Онлайн-обменники работают по принципу хорошо известных нам пунктов обмена валют. Именно этот способ является самым популярным среди пользователей, желающих провести криптотранзакцию. И это неудивительно. Криптообменники выгодны с точки зрения курсов, условий и комиссий, а также прозрачны, безопасны и надежны. Эти сервисы позволяют купить Биткоин в Украине быстро, просто, удобно, анонимно и конфиденциально.
Как выбрать надежный и безопасный криптосервис?
К сожалению, не все из доступных обменников, бирж и Р2Р-платформ являются такими, которым можно доверить деньги. Среди качественных и профессиональных торговых площадок встречаются и те, которые занимаются исключительно оптимизацией поисковой выдачи. Да, такие сервисы попадают в топ ресурсов в Google, но это еще не значит, что их услугами стоит пользоваться. И это говорит лишь о том, что сделать правильный выбор становится еще сложнее.
Но вы можете минимизировать риски и сделать все возможное, чтобы избежать мошеннических проектов. В этом помогут онлайн-мониторинги криптообменников. Эти ресурсы-агрегаторы исследуют сервисы, анализируют отзывы, создают рейтинги по разным важным параметрам — делают все, чтобы вы нашли действительно проверенный обменник или надежную биржу.
В целом, использование мониторингов предлагает значительные преимущества — обеспечение надежности, освещение прозрачной информации и актуальных данных, ручная проверка сервисов перед добавлением в рейтинг, простота использования и бесплатность функционала, предоставление исключительно справедливой экспертной оценки, удобная сортировка по ключевым критериям, широкий диапазон выборки, реальные отзывы реальных клиентов, мониторинг курсов, обновление информации в режиме реального времени, а самое главное — полная минимизация любых рисков.
Агрегаторы рейтингов предлагают множество различных платформ, среди которых каждый, в зависимости от собственных требований, предпочтений и приоритетов, может выбрать лучшую опцию для работы с любым активом. Bestchange и Exchangesumo еще совсем недавно были безусловными лидерами среди самых популярных в Украине мониторингов криптосервисов. Однако, учитывая, что эти ресурсы являются российскими, пусть они будут популярны где-то на россии.
Украинские разработчики сегодня создают большое количество достойных проектов, которые помогают купить Биткоин или другую монету выгодно и безопасно. Безусловно качественным аналогичным отечественным сервисом является мониторинговый ресурс Scanbit, разработанный украинской командой Brights. Этот агрегатор обменников и бирж позволяет каждому найти идеальный сервис. А самое главное — Scanbit принципиально не сотрудничает с платформами из россии. Кроме того, иностранные платформы, поддерживающие сотрудничество с рф, имеют соответствующую отметку.
Принцип работы мониторингов криптосервисов
Итак, как работают ресурсы-агрегаторы онлайн-обменников и специализированных бирж? Возьмем в качестве примера Scanbit, который создан украинцами, предназначен для украинцев и полностью адаптирован именно для нашей аудитории.
Главное предназначение мониторингов репутации — облегчить выбор криптосервиса, минимизировать все сопутствующие риски и максимально защитить пользователей. Для этого команда ресурса тщательно изучает всю информацию о платформе перед добавлением, анализирует отзывы клиентов на трастовых площадках, оценивает сервисы по ключевым критериям, сортирует их по разным параметрам, генерирует рейтинги и перманентно обновляет все данные.
Scanbit также помогает подобрать наилучшие условия, чтобы провести обмен Биткоина, Эфириума или другой монеты выгодно и удобно, предлагая сравнить комиссии, курсы и лимиты разных сервисов.
Чтобы ознакомиться с рейтингом, вы должны указать направление операции (что вы хотите обменять) и указать тип сервиса (обменник, биржа или Р2Р). Далее ресурс сгенерирует для вас подборку соответствующих платформ, отсортированных по рейтингу доверия:
Рейтинг доверия на Scanbit формируется в результате оценки площадки по 5 основным параметрам:
- репутация (отзывы и упоминания);
- функциональность (доступные валюты, скорость, peer-to-peer и так далее);
- безопасность (защищенность транзакций, анонимность личности, конфиденциальность данных);
- публичность (присутствие в интернете);
- удобство (прозрачность, поддержка, дизайн и другое).
Итак, со Scanbit вы можете встретить только проверенные и качественные обменники, биржи и Р2Р-сервисы, с которыми вы можете не волноваться о сохранности своих данных и защищенности денег. Scanbit — это достойный аналог российскому Bestchange, который позволяет купить криптовалюту выгодно, надежно и безопасно.
В Украине продолжают появляться и развиваться мощные проекты, смело конкурирующие с продуктами по всему миру. И наша задача — поддерживать их, выбирая украинское. Используйте онлайн-мониторинги криптосервисов, выбирайте надежные обменники и проверенные биржи и не забывайте, что лучшая защита от любых рисков — не инвестировать в цифровые активы последние деньги.
Помните об этом и принимайте только обдуманные решения.
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