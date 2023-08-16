Как купить Биткоин выгодно и безопасно в 2023 году?

Инвестиции в крипту до сих пор остаются выгодным и прибыльным инструментом вложений, а Биткоин — безусловно, самый популярный цифровой актив в мире. Операции с этой монетой продолжают пользоваться огромным спросом среди украинцев, став для многих защитным активом в условиях кризиса и войны. Сегодня все больше пользователей исследуют крипторынок и инвестируют в Биткоин, поэтому вопрос поиска надежного сервиса, чтобы купить криптовалюту, остается актуальным.

Есть разные способы купить Биткоин за гривны, но не все из них заслуживают вашего внимания. Продолжайте читать, чтобы узнать, как купить крипту выгодно, безопасно и надежно. В нашей статье — лучшие опции для операций с Биткоином, пути защиты от мошеннических ресурсов и роль и преимущества онлайн-мониторингов репутации.

Как найти криптовалютные сервисы, которым точно можно доверить свои деньги? Узнайте в нашем материале.

Обменники, биржи, Р2Р — как и где купить Биткоин?

Украина занимает одну из первых позиций в мире по уровню принятия криптовалюты среди населения — более 6,5 миллиона украинцев владеют виртуальными монетами. Ожидается, что объем цифровых инвестиций в Украине будет расти и дальше. Так, согласно прогнозам аналитиков, в период с 2023 по 2027 год их уровень вырастет еще на 36,69%. А это значит, что уже в 2027 году объем рынка будет составлять 7,23 млрд долларов.

Так что объемы работы с криптовалютой будут увеличиваться, а поиск оптимального сервиса для инвестиций в Биткоин остается открытым вопросом для многих.

Сегодня на рынке доступны разные площадки для работы с виртуальными монетами, а сделать правильный выбор из множества сервисов — задача непростая. При поиске необходимо учитывать разные критерии, а главное — помнить, что универсальных решений нет, а у всех платформ есть свои уникальные сценарии использования.

Если вы хотите купить Bitcoin, Tether, Etherium или любую другую цифровую монету максимально просто и удобно, лучшим выбором для вас станет функционал онлайн-обменников.

Аналогами этих платформ являются криптобиржи и сервисы peer-to-peer — иногда именно они становятся оптимальными решениями.

Специализированные биржи рекомендуют для криптоопераций с крупными суммами и для профессионального трейдинга с продвинутым торговым инструментарием. Площадки с поддержкой P2P-обмена, в свою очередь, являются лучшим решением для проведения транзакций напрямую между двумя пользователями без посредника. Сегодня этот способ купить криптовалюту особенно популярен — из-за ограниченной политики, введенной НБУ на вывод гривны, P2P-обмен остается легальным способом проведения криптоопераций, поскольку запрет не распространяется на транзакции между физическими лицами.

Онлайн-обменники работают по принципу хорошо известных нам пунктов обмена валют. Именно этот способ является самым популярным среди пользователей, желающих провести криптотранзакцию. И это неудивительно. Криптообменники выгодны с точки зрения курсов, условий и комиссий, а также прозрачны, безопасны и надежны. Эти сервисы позволяют купить Биткоин в Украине быстро, просто, удобно, анонимно и конфиденциально.

Как выбрать надежный и безопасный криптосервис?

К сожалению, не все из доступных обменников, бирж и Р2Р-платформ являются такими, которым можно доверить деньги. Среди качественных и профессиональных торговых площадок встречаются и те, которые занимаются исключительно оптимизацией поисковой выдачи. Да, такие сервисы попадают в топ ресурсов в Google, но это еще не значит, что их услугами стоит пользоваться. И это говорит лишь о том, что сделать правильный выбор становится еще сложнее.

Но вы можете минимизировать риски и сделать все возможное, чтобы избежать мошеннических проектов. В этом помогут онлайн-мониторинги криптообменников. Эти ресурсы-агрегаторы исследуют сервисы, анализируют отзывы, создают рейтинги по разным важным параметрам — делают все, чтобы вы нашли действительно проверенный обменник или надежную биржу.

В целом, использование мониторингов предлагает значительные преимущества — обеспечение надежности, освещение прозрачной информации и актуальных данных, ручная проверка сервисов перед добавлением в рейтинг, простота использования и бесплатность функционала, предоставление исключительно справедливой экспертной оценки, удобная сортировка по ключевым критериям, широкий диапазон выборки, реальные отзывы реальных клиентов, мониторинг курсов, обновление информации в режиме реального времени, а самое главное — полная минимизация любых рисков.

Агрегаторы рейтингов предлагают множество различных платформ, среди которых каждый, в зависимости от собственных требований, предпочтений и приоритетов, может выбрать лучшую опцию для работы с любым активом. Bestchange и Exchangesumo еще совсем недавно были безусловными лидерами среди самых популярных в Украине мониторингов криптосервисов. Однако, учитывая, что эти ресурсы являются российскими, пусть они будут популярны где-то на россии.

Украинские разработчики сегодня создают большое количество достойных проектов, которые помогают купить Биткоин или другую монету выгодно и безопасно. Безусловно качественным аналогичным отечественным сервисом является мониторинговый ресурс Scanbit, разработанный украинской командой Brights. Этот агрегатор обменников и бирж позволяет каждому найти идеальный сервис. А самое главное — Scanbit принципиально не сотрудничает с платформами из россии. Кроме того, иностранные платформы, поддерживающие сотрудничество с рф, имеют соответствующую отметку.

Принцип работы мониторингов криптосервисов

Итак, как работают ресурсы-агрегаторы онлайн-обменников и специализированных бирж? Возьмем в качестве примера Scanbit, который создан украинцами, предназначен для украинцев и полностью адаптирован именно для нашей аудитории.

Главное предназначение мониторингов репутации — облегчить выбор криптосервиса, минимизировать все сопутствующие риски и максимально защитить пользователей. Для этого команда ресурса тщательно изучает всю информацию о платформе перед добавлением, анализирует отзывы клиентов на трастовых площадках, оценивает сервисы по ключевым критериям, сортирует их по разным параметрам, генерирует рейтинги и перманентно обновляет все данные.

Scanbit также помогает подобрать наилучшие условия, чтобы провести обмен Биткоина, Эфириума или другой монеты выгодно и удобно, предлагая сравнить комиссии, курсы и лимиты разных сервисов.

Чтобы ознакомиться с рейтингом, вы должны указать направление операции (что вы хотите обменять) и указать тип сервиса (обменник, биржа или Р2Р). Далее ресурс сгенерирует для вас подборку соответствующих платформ, отсортированных по рейтингу доверия:

Рейтинг доверия на Scanbit формируется в результате оценки площадки по 5 основным параметрам:

репутация (отзывы и упоминания);

функциональность (доступные валюты, скорость, peer-to-peer и так далее);

безопасность (защищенность транзакций, анонимность личности, конфиденциальность данных);

публичность (присутствие в интернете);

удобство (прозрачность, поддержка, дизайн и другое).

Итак, со Scanbit вы можете встретить только проверенные и качественные обменники, биржи и Р2Р-сервисы, с которыми вы можете не волноваться о сохранности своих данных и защищенности денег. Scanbit — это достойный аналог российскому Bestchange, который позволяет купить криптовалюту выгодно, надежно и безопасно.

В Украине продолжают появляться и развиваться мощные проекты, смело конкурирующие с продуктами по всему миру. И наша задача — поддерживать их, выбирая украинское. Используйте онлайн-мониторинги криптосервисов, выбирайте надежные обменники и проверенные биржи и не забывайте, что лучшая защита от любых рисков — не инвестировать в цифровые активы последние деньги.

Помните об этом и принимайте только обдуманные решения.