Кабинет министров внес изменения в распоряжение «О мерах по мониторингу и анализу цен и состоянию товарных рынков», принятому в январе 2022 года. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кабмин ослабил контроль за ценами на социальные продукты
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Как изменился контроль
Как пишет «Интерфакс-Украина», согласно распоряжению правительства № 711-р, Государственная служба статистики будет проводить мониторинг потребительских цен на социально значимые товары не ежедневно, а еженедельно.
Кроме того, отменена норма о том, что Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей еженедельно проводит анализ задекларированных розничных цен на товары, имеющие существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.
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Напомним
Контроль за ценами на социально значимые товары в Украине возобновили весной 2020 года после введения карантина из-за вспышки остро-респираторной инфекции COVID-19. Меры были усилены в начале 2022 года.
В июле Кабинет министров продолжил регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров, однако сократил список. Был установлен предельный уровень наценки на уровне 10% на пшеничную муку высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, куриные яйца категории С1, птицу (тушки куриные, четверти тушки куриной), батон и масло подсолнечное рафинированное.
Из перечня исключили сахар-песок, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта муки) и сливочное масло жирностью 72,5%.
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