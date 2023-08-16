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16 августа 2023, 16:02 Читати українською

Кабмин ослабил контроль за ценами на социальные продукты

Кабинет министров внес изменения в распоряжение «О мерах по мониторингу и анализу цен и состоянию товарных рынков», принятому в январе 2022 года. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров внес изменения в распоряжение «О мерах по мониторингу и анализу цен и состоянию товарных рынков», принятому в январе 2022 года.

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Как изменился контроль

Как пишет «Интерфакс-Украина», согласно распоряжению правительства № 711-р, Государственная служба статистики будет проводить мониторинг потребительских цен на социально значимые товары не ежедневно, а еженедельно.

Кроме того, отменена норма о том, что Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей еженедельно проводит анализ задекларированных розничных цен на товары, имеющие существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.

Читайте: Правительство продолжило госрегулирование цен на «социальные» товары

Напомним

Контроль за ценами на социально значимые товары в Украине возобновили весной 2020 года после введения карантина из-за вспышки остро-респираторной инфекции COVID-19. Меры были усилены в начале 2022 года.

В июле Кабинет министров продолжил регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров, однако сократил список. Был установлен предельный уровень наценки на уровне 10% на пшеничную муку высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, куриные яйца категории С1, птицу (тушки куриные, четверти тушки куриной), батон и масло подсолнечное рафинированное.

Из перечня исключили сахар-песок, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта муки) и сливочное масло жирностью 72,5%.

Источник: Минфин
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