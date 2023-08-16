Кабмин ослабил контроль за ценами на социальные продукты

Кабинет министров внес изменения в распоряжение «О мерах по мониторингу и анализу цен и состоянию товарных рынков», принятому в январе 2022 года. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Как изменился контроль

Как пишет «Интерфакс-Украина», согласно распоряжению правительства № 711-р, Государственная служба статистики будет проводить мониторинг потребительских цен на социально значимые товары не ежедневно, а еженедельно.



Кроме того, отменена норма о том, что Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей еженедельно проводит анализ задекларированных розничных цен на товары, имеющие существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.

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