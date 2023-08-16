С начала войны из Украины выехало на 2,4 млн человек больше, чем вернулось — Опендатабот

После стремительного роста количества выездов за границу в начале войны, разница между количеством выехавших и вернувшихся людей составляет лишь 2,4 млн граждан. Иностранцы даже во время войны больше въезжают, чем покидают Украину. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Госпогранслужбы.

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Сколько украинцев на самом деле не вернулись домой из-за войны

За шесть месяцев текущего года из Украины выехало 8,2 млн граждан, а въехало — 7,97 млн. Такая разница — 230 тыс. человек — почти в 11 раз меньше показателя первого полугодия в прошлом году. Да, тогда Украину покинуло на 2,62 млн человек больше, чем въехало. Во втором полугодии 2022 года люди все же активнее возвращались в Украину — тогда прибыло на 149 тыс. граждан больше, чем уехало.

С начала полномасштабной войны разница между выехавшими и въехавшими в Украину составила 2,7 млн человек. Большая часть из них — 2,4 млн — граждане Украины, остальные — иностранцы. Интересно, что в марте и апреле текущего года количество вернувшихся на Родину украинцев превышало количество выезжавших. Но уже с мая 2023 года ситуация изменилась в противоположную сторону — как раз в период начала летних отпусков.

Несмотря на все еще преобладающее количество уезжающих, в первом полугодии 2023-го доля граждан, покинувших Украину и не вернувшихся, составила 3%. Для сравнения, в течение первого полугодия 2022 года эта доля равнялась 27,5%, а в течение всего прошлого года — 13,6%.

А вот иностранцев за шесть месяцев этого года наоборот въехало больше, чем уехало — на 12,2 тыс. человек. Такая тенденция наблюдается ежемесячно с февраля 2023 года.

Всего за полтора года, с января 2022 по июнь 2023, государственные границы Украины пересекли 50 млн раз. Из них покинули Украину 26,36 млн человек, а въехали — 23,66 млн человек.

Следует отметить, что данные, полученные Опендатаботом от Госпогранслужбы о лицах, официально пересекших границу Украины, значительно отличаются от показателей ООН. Так, в ООН говорят о 6,24 млн украинских беженцев.