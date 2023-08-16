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16 августа 2023, 12:20 Читати українською

С начала войны из Украины выехало на 2,4 млн человек больше, чем вернулось — Опендатабот

После стремительного роста количества выездов за границу в начале войны, разница между количеством выехавших и вернувшихся людей составляет лишь 2,4 млн граждан. Иностранцы даже во время войны больше въезжают, чем покидают Украину. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Госпогранслужбы.

После стремительного роста количества выездов за границу в начале войны, разница между количеством выехавших и вернувшихся людей составляет лишь 2,4 млн граждан.
Фото:depositphotos

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Сколько украинцев на самом деле не вернулись домой из-за войны

За шесть месяцев текущего года из Украины выехало 8,2 млн граждан, а въехало — 7,97 млн. Такая разница — 230 тыс. человек — почти в 11 раз меньше показателя первого полугодия в прошлом году. Да, тогда Украину покинуло на 2,62 млн человек больше, чем въехало. Во втором полугодии 2022 года люди все же активнее возвращались в Украину — тогда прибыло на 149 тыс. граждан больше, чем уехало.

С начала полномасштабной войны разница между выехавшими и въехавшими в Украину составила 2,7 млн человек. Большая часть из них — 2,4 млн — граждане Украины, остальные — иностранцы. Интересно, что в марте и апреле текущего года количество вернувшихся на Родину украинцев превышало количество выезжавших. Но уже с мая 2023 года ситуация изменилась в противоположную сторону — как раз в период начала летних отпусков.

Несмотря на все еще преобладающее количество уезжающих, в первом полугодии 2023-го доля граждан, покинувших Украину и не вернувшихся, составила 3%. Для сравнения, в течение первого полугодия 2022 года эта доля равнялась 27,5%, а в течение всего прошлого года — 13,6%.

А вот иностранцев за шесть месяцев этого года наоборот въехало больше, чем уехало — на 12,2 тыс. человек. Такая тенденция наблюдается ежемесячно с февраля 2023 года.

Всего за полтора года, с января 2022 по июнь 2023, государственные границы Украины пересекли 50 млн раз. Из них покинули Украину 26,36 млн человек, а въехали — 23,66 млн человек.

Следует отметить, что данные, полученные Опендатаботом от Госпогранслужбы о лицах, официально пересекших границу Украины, значительно отличаются от показателей ООН. Так, в ООН говорят о 6,24 млн украинских беженцев.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mlp711141
mlp711141
16 августа 2023, 14:02
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Не вижу смысла возвращаться в Украину: ни жилья, ни работы. Ты вроде бы и существуешь, но тебя и нет. Нет прав, одни обязанности.
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