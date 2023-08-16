Чехия заморозила российских активов на более чем 14 миллиардов гривен

Власти Чехии заморозили активы россиян, подпадающих под санкции, более чем на 14 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам розыска и менеджмента активов (АРМА).

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«Чешскими правоохранительными органами проводится активная работа по мониторингу информации о гражданах РФ, подпадающих под санкции. В целом Чешская Республика сегодня заморозила активов более чем на 14 млрд грн», — заявил посол Чехии в Украине Радек Матула во время встречи с главой АРМА Еленой Думой.

Взаимное сотрудничество

В ходе встречи стороны также обсудили планы и перспективы взаимного сотрудничества в будущем, в частности, по налаживанию качественно нового уровня взаимодействия между АРМА и аналогичными чешскими ведомствами в области выявления, розыска и управления активами.

Напомним

«Минфин» писал, что в Чехии приняли поправку к закону lex Ukraine, которая позволяет беженцам из Украины продлить свою временную защиту еще на год, до конца марта 2025 года. В настоящее время он действует до 31 марта 2024 года.