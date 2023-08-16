Клиенты ПриватБанка могут проверить деловую репутацию контрагентов в «Приват24 для бизнеса»

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 августа 2023, 11:38 Читати українською

Клиенты ПриватБанка могут проверить деловую репутацию контрагентов в «Приват24 для бизнеса»

Приватбанк запустил новую услугу для бизнес-клиентов «Досье деловой репутации». Она позволяет компаниям и предпринимателям больше узнать своих партнеров по бизнесу, оценить и свести финансовые риски сотрудничества с контрагентами к минимуму. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Приватбанк запустил новую услугу для бизнес-клиентов «Досье деловой репутации».
Фото: today.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Проверить деловую репутацию своих украинских партнеров (компании и ФОП) можно в «Приват24 для бизнеса».

Как воспользоваться

Чтобы воспользоваться услугой в мобильном приложении:

  • перейдите в меню «Услуги»,
  • выберите «Досье деловой репутации»,
  • введите ЕГРПОУ или ИНН контрагента,
  • нажмите «Искать».

Веб версия «Приват24 для бизнеса»

  • В веб версии «Приват24 для бизнеса» в каталоге услуг выполните поиск под названием «Досье деловой репутации»,
  • нажмите кнопку «Подключить»,
  • а дальше «Открыть».
  • Для просмотра информации по контрагенту введите ЕГРПОУ или ИНН,
  • нажмите «Искать».

Информация о компании

В новой вкладке появится следующая информация о компании, в частности:

  • актуальные регистрационные данные,
  • наличие кредитной истории в базе Украинского бюро кредитных историй,
  • данные об обременении движимого имущества,
  • запрета на участие в тендерах,
  • налоговые данные (статус платного НДС, наличие налогового долга, внесение в реестр больших платных налогов),
  • данные о судебных делах и производстве.

Читайте также: Приватбанк отчитывается о рекордных доходах в первом полугодии (инфографика)

Также клиенты Приватбанка смогут онлайн мониторить изменения деловой репутации по своим компаниям и контрагентам.

Как активировать мониторинг

Чтобы активировать мониторинг в услуге «Досье деловой репутации»:

  • нажмите кнопку «Настройки мониторинга» и «Подключить»,
  • далее нажмите кнопку «Добавить компанию»,
  • введите ЕГРПОУ или ИНН,
  • нажмите «Добавить».

Мониторинг своих компаний и первых 3-х контрагентов — бесплатный.

О любых изменениях в досье контрагента клиенты получат уведомления на главной странице «Приват24 для бизнеса».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами