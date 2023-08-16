Приватбанк запустил новую услугу для бизнес-клиентов «Досье деловой репутации». Она позволяет компаниям и предпринимателям больше узнать своих партнеров по бизнесу, оценить и свести финансовые риски сотрудничества с контрагентами к минимуму. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Клиенты ПриватБанка могут проверить деловую репутацию контрагентов в «Приват24 для бизнеса»
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Проверить деловую репутацию своих украинских партнеров (компании и ФОП) можно в «Приват24 для бизнеса».
Как воспользоваться
Чтобы воспользоваться услугой в мобильном приложении:
- перейдите в меню «Услуги»,
- выберите «Досье деловой репутации»,
- введите ЕГРПОУ или ИНН контрагента,
- нажмите «Искать».
Веб версия «Приват24 для бизнеса»
- В веб версии «Приват24 для бизнеса» в каталоге услуг выполните поиск под названием «Досье деловой репутации»,
- нажмите кнопку «Подключить»,
- а дальше «Открыть».
- Для просмотра информации по контрагенту введите ЕГРПОУ или ИНН,
- нажмите «Искать».
Информация о компании
В новой вкладке появится следующая информация о компании, в частности:
- актуальные регистрационные данные,
- наличие кредитной истории в базе Украинского бюро кредитных историй,
- данные об обременении движимого имущества,
- запрета на участие в тендерах,
- налоговые данные (статус платного НДС, наличие налогового долга, внесение в реестр больших платных налогов),
- данные о судебных делах и производстве.
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Также клиенты Приватбанка смогут онлайн мониторить изменения деловой репутации по своим компаниям и контрагентам.
Как активировать мониторинг
Чтобы активировать мониторинг в услуге «Досье деловой репутации»:
- нажмите кнопку «Настройки мониторинга» и «Подключить»,
- далее нажмите кнопку «Добавить компанию»,
- введите ЕГРПОУ или ИНН,
- нажмите «Добавить».
Мониторинг своих компаний и первых 3-х контрагентов — бесплатный.
О любых изменениях в досье контрагента клиенты получат уведомления на главной странице «Приват24 для бизнеса».
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