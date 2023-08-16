Клиенты ПриватБанка могут проверить деловую репутацию контрагентов в «Приват24 для бизнеса»

Приватбанк запустил новую услугу для бизнес-клиентов «Досье деловой репутации». Она позволяет компаниям и предпринимателям больше узнать своих партнеров по бизнесу, оценить и свести финансовые риски сотрудничества с контрагентами к минимуму. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Проверить деловую репутацию своих украинских партнеров (компании и ФОП) можно в «Приват24 для бизнеса».

Как воспользоваться

Чтобы воспользоваться услугой в мобильном приложении:

перейдите в меню «Услуги»,

выберите «Досье деловой репутации»,

введите ЕГРПОУ или ИНН контрагента,

нажмите «Искать».

Веб версия «Приват24 для бизнеса»

В веб версии «Приват24 для бизнеса» в каталоге услуг выполните поиск под названием «Досье деловой репутации»,

нажмите кнопку «Подключить»,

а дальше «Открыть».

Для просмотра информации по контрагенту введите ЕГРПОУ или ИНН,

нажмите «Искать».

Информация о компании

В новой вкладке появится следующая информация о компании, в частности:

актуальные регистрационные данные,

наличие кредитной истории в базе Украинского бюро кредитных историй,

данные об обременении движимого имущества,

запрета на участие в тендерах,

налоговые данные (статус платного НДС, наличие налогового долга, внесение в реестр больших платных налогов),

данные о судебных делах и производстве.

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Также клиенты Приватбанка смогут онлайн мониторить изменения деловой репутации по своим компаниям и контрагентам.

Как активировать мониторинг

Чтобы активировать мониторинг в услуге «Досье деловой репутации»:

нажмите кнопку «Настройки мониторинга» и «Подключить»,

далее нажмите кнопку «Добавить компанию»,

введите ЕГРПОУ или ИНН,

нажмите «Добавить».

Мониторинг своих компаний и первых 3-х контрагентов — бесплатный.

О любых изменениях в досье контрагента клиенты получат уведомления на главной странице «Приват24 для бизнеса».