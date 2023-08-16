Курс валют на 16 августа: доллар подорожал на 10 копеек

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В обменниках доллар прибавил 5 копеек в покупке и 8 копеек в продаже. Курс евро не изменился в покупке, а в продаже прибавил 4 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,10−37,74 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,70−37,78, евро — 41,25−41,49 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,94−40,32 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.