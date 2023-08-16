Повторный аукцион по приватизации Белгород-Днестровского морского торгового порта, запланированный на 15 августа, не состоялся из-за отсутствия участников. Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.Продажи.
Фонд госимущества снова не смог продать Белгород-Днестровский порт
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Что не так с продажей порта
Аукцион был запланирован с уменьшенной вдвое стартовой ценой — 92,45 млн грн, но, согласно протоколу, он не состоялся из-за отсутствия участников.
При этом на 23 августа запланирован еще один повторный аукцион — заявки начали принимать 14 августа. Стартовая цена не изменилась — 92,45 млн грн.
Напомним
ФГИУ 13 марта провел приватизационный онлайн-аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта, во время которого стоимость актива выросла в 2,3 раза до 220 млн. грн.
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Тогда такую сумму предложило ООО «Укрдонинвест Трейдинг» (ООО «УДИ ТРЕЙДИНГ»), владельцем которого по данным госреестра является бизнесмен Виталий Кропачев.
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