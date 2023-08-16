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16 августа 2023, 8:53 Читати українською

Фонд госимущества снова не смог продать Белгород-Днестровский порт

Повторный аукцион по приватизации Белгород-Днестровского морского торгового порта, запланированный на 15 августа, не состоялся из-за отсутствия участников. Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.Продажи.

Повторный аукцион по приватизации Белгород-Днестровского морского торгового порта, запланированный на 15 августа, не состоялся из-за отсутствия участников.
Фото: facebook.com/bdcseaport

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Что не так с продажей порта

Аукцион был запланирован с уменьшенной вдвое стартовой ценой — 92,45 млн грн, но, согласно протоколу, он не состоялся из-за отсутствия участников.

При этом на 23 августа запланирован еще один повторный аукцион — заявки начали принимать 14 августа. Стартовая цена не изменилась — 92,45 млн грн.

Напомним

ФГИУ 13 марта провел приватизационный онлайн-аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта, во время которого стоимость актива выросла в 2,3 раза до 220 млн. грн.

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Тогда такую сумму предложило ООО «Укрдонинвест Трейдинг» (ООО «УДИ ТРЕЙДИНГ»), владельцем которого по данным госреестра является бизнесмен Виталий Кропачев.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Riojas
Riojas
16 августа 2023, 9:32
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Увы, с портами сейчас совсем плохо, купить за немалые деньги актив, чтобы он через неделю был разрушен кацапами?
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