россия арестовала активы швейцарских банков UBS и Credit Suisse

Арбитражный суд Москвы арестовал активы швейцарских банков UBS и Credit Suisse, запретив им пользоваться акциями и долями в российских «дочках». Соответствующее решение московский суд принял, удовлетворив ходатайство российского банка «Зенит», пишет российский Forbes .

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Что известно

Согласно материалам суда, суд запретил Credit Suisse распоряжаться акциями и долями в дочерних российских финучреждениях «Банк Кредит Свисс» и «Кредит Свисс Секьюритиз», а UBS — в «Ю Би Эс Банк». Российским регистраторам запрещено регистрировать какие-либо операции с ними, а налоговым органам — любые изменения данных в госреестре.

Кроме того, «Зенит» просил арестовать средства UBS и Credit Suisse в размере $13,6 млн на счетах каждого из ответчиков. Однако суд отказался удовлетворить это требование, поскольку российский банк не обосновал необходимость ареста.

Напомним

В июле российский банк «Зенит» подал в Арбитражный суд москвы заявление о признании Credit Suisse банкротом. Кроме того, российский банк подал к швейцарским кредиторам иск о солидарном взыскании $13,6 млн просроченного долга.

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