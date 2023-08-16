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16 августа 2023, 9:20 Читати українською

россия арестовала активы швейцарских банков UBS и Credit Suisse

Арбитражный суд Москвы арестовал активы швейцарских банков UBS и Credit Suisse, запретив им пользоваться акциями и долями в российских «дочках». Соответствующее решение московский суд принял, удовлетворив ходатайство российского банка «Зенит», пишет российский Forbes .

Арбитражный суд Москвы арестовал активы швейцарских банков UBS и Credit Suisse, запретив им пользоваться акциями и долями в российских «дочках».
Фото: depositphotos

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Что известно

Согласно материалам суда, суд запретил Credit Suisse распоряжаться акциями и долями в дочерних российских финучреждениях «Банк Кредит Свисс» и «Кредит Свисс Секьюритиз», а UBS — в «Ю Би Эс Банк». Российским регистраторам запрещено регистрировать какие-либо операции с ними, а налоговым органам — любые изменения данных в госреестре.

Кроме того, «Зенит» просил арестовать средства UBS и Credit Suisse в размере $13,6 млн на счетах каждого из ответчиков. Однако суд отказался удовлетворить это требование, поскольку российский банк не обосновал необходимость ареста.

Напомним

В июле российский банк «Зенит» подал в Арбитражный суд москвы заявление о признании Credit Suisse банкротом. Кроме того, российский банк подал к швейцарским кредиторам иск о солидарном взыскании $13,6 млн просроченного долга.

Читайте: Credit Suisse и UBS обвинили в нарушении санкций против россии

Согласно материалам дела, поводом стал спор вокруг кредита, выданного «Зенитом» в 2021 году: тогда банк присоединился к синдицированному кредиту заемщику Intergrain SA (Дочерняя компания группы «Содружество» в Люксембурге по данным на 2020 год), агентом по которому выступил лондонский филиал Credit Suisse. По этому соглашению «Зенит» перечислил $20 млн.

В феврале 2023 года банк «Зенит» попал под санкции США и Великобритании, из-за чего перестал получать выплаты от заемщика. В марте — мае 2023 года Intergrain SA перечислила назначавшиеся «Зениту» $5,2 млн, но Credit Suisse сообщил российский банк, что деньги не будут выплачены из-за санкций.

В мае 2023 года «Зенит» подал в арбитражный суд заявление об аресте $5,2 млн и о запрете Credit Suisse пользоваться акциями и частями АО «Банк Кредит Свисс» и ООО «Кредит Свисс Секьюритиз», но суд эти требования отклонил.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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