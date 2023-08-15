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15 августа 2023, 18:51 Читати українською

Украина и Литва будут взаимно признавать национальные водительские удостоверения

Кабинет министров Украины утвердил соглашение между правительствами Украины и Литвы о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров Украины утвердил соглашение между правительствами Украины и Литвы о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.
Фото: ukraina.pasport.org.ua

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«Утверждено соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской Республики о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений, совершенное 30 мая 2023 года в Брюсселе. Соглашением устанавливается обязательство сторон признавать и обменивать национальные водительские удостоверения на основе принципа взаимности», — написал он в Telegram.

Кроме того, устанавливается, что такой обмен осуществляется без необходимости сдачи соответствующих практического и теоретического экзаменов, а также устанавливается соответствие категорий водительских удостоверений двух государств и определяется механизм подтверждения факта выдачи удостоверения водителя, которое подается для обмена.

Напомним

«Минфин» писал, что украинское водительское удостоверение можно обменять в Литве без экзаменов.

Источник: Минфин
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