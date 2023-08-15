С начала года украинцы получили из госбюджета соцвыплаты более чем на 265 миллиардов — Шмыгаль

За 7 месяцев 2023 украинцы получили только из государственного бюджета более 265 млрд грн социальных выплат. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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«Это пенсии, выплаты людям в сложных жизненных обстоятельствах, помощь малоимущим, льготы и субсидии, поддержка семей и социальная защита людей с инвалидностью», — пояснил премьер.

Шмыгаль также отметил, что сейчас оказывается помощь людям, чье жилье пострадало из-за затопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Почти 52 млн грн получили в качестве компенсации жители Херсонской и Николаевской областей. Правительство продлило прием заявлений на денежную помощь до конца октября, чтобы все могли им воспользоваться", — заявил он.