Швеция выделяет Украине новый пакет военной помощи более чем на $300 миллионов

Власти Швеции объявили о предоставлении 13 пакета военной помощи для Украины на общую сумму 3,4 млрд шведских крон ($313,5 млн). Об этом сообщило правительство Швеции во вторник, 15 августа.

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«Правительство определилось с новым пакетом поддержки для Украины. Поддержка охватывает боеприпасы и запасные части для нескольких систем техники, которые Швеция передала Украине раньше», — говорится в сообщении.

Швеция также передает транспортные средства, аварийно-спасательные средства и оборудование для разминирования. Сейчас правительство получает разрешение на продажу в США ракет Rb 99 (AMRAAM), которые затем будут переданы в дар Украине.

Новый пакет военной помощи Швеции станет 13-м для Украины с начала полномасштабного вторжения России. Общая стоимость помощи Швеции достигла 20 млрд. шведских крон ($1,8 млрд.).

Напомним

«Минфин» писал, что правительство Швеции представило Стратегию сотрудничества в сфере восстановления и реформ в Украине на 2023−2027 годы, которая предусматривает направление 6 млрд шведских крон (522,6 млн евро) на проекты по восстановлению Украины.