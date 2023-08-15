В июле выплата гарантированного возмещения ликвидируемым вкладчикам банков составила 39,4 миллиона

В июле вкладчики ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов банков получили 39,4 млн грн гарантированного возмещения по вкладам. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

По состоянию на 1 августа общая сумма выплаченного гарантированного возмещения за 2023 год составила 1 853,8 млн грн.

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По состоянию на 1 августа 2023 вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), Фонд выплатил возмещение на общую сумму 98 661,2 млн грн.

До вступления в силу указанного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещение на общую сумму 4 686,4 млн грн.

Фонды гарантирования напомнили, что до 2012 года Фонд только возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ.