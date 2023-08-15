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15 августа 2023, 11:35 Читати українською

Российский центробанк резко повысил ключевую ставку из-за падения рубля

Банк России во вторник, 15 августа, повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта — с 8% до 12% из-за падения рубля. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка рф.

Банк России во вторник, 15 августа, повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта — с 8% до 12% из-за падения рубля.
Фото: pixabay.com

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В сообщении по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ ссылается на рост инфляционного давления.

«По оценке на 7 августа показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%», — отметили в центробанке.

Как отмечает регулятор, внутренний спрос превысил возможности расширения производства в стране и сейчас влияет на рубль из-за увеличения импорта. Всё это приводит к росту инфляции.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор готов вмешиваться в валютный курс только в том случае, если увидит риски для финансовой стабильности.

Напомним

«Минфин» писал, что в понедельник, 14 августа, американская валюта во время торгов на Московской бирже превысила 100 рублей впервые за последние 16 месяцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
15 августа 2023, 12:21
#
Воно на курс не вплинуло і не вплине ха-ха-ха-ха!
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