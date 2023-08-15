Курс валют на 15 августа: доллар подорожал, евро — подешевел

Во вторник, 15 августа, на наличном рынке курс доллара в покупке вырос на 2 копейки, а в продаже не изменился. Евро в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 5 копеек.

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В обменниках доллар прибавил 4 копейки в покупке и 3 копейки в продаже. Курс евро снизился на 3 копейки в покупке, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,02−37,65 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,59−37,61, евро — 41,17−41,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,94−40,34 грн/евро.

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