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14 августа 2023, 16:34 Читати українською

FlixBus запустил новую линию из Чернигова в Варшаву и маршрут из Киева в Хельсинки

Автобусный оператор FlixBus объявил о запуске новой автобусной линии из Чернигова и Киева в Варшаву. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автобусный оператор FlixBus объявил о запуске новой автобусной линии из Чернигова и Киева в Варшаву.

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Новые маршруты

Полный маршрут новой линии N3227: Чернигов — Киев — Житомир — Ровно — Луцк — Люблин — Варшава. Первый рейс состоялся в субботу 12 августа.

В дальнейшем новая линия будет отправляться три раза в неделю: из Чернигова и Киева в понедельник, среду, пятницу и субботу. Из Варшавы — во вторник, четверг, субботу и воскресенье.

«Расписание линии составлено таким образом, чтобы путешествовать по территории Украины в дневное время, не нарушая комендантских часов. Отправление из Чернигова в 12:30 дня, с киевского Центрального автовокзала — в 15:10, с автостанции «Киев» — в 16:00.

Около полуночи автобус проходит границу, и прибывает в Варшаву в 07:45 на следующий день (по расписанию), однако время на прохождение границы может быть непредсказуемым и не зависит от перевозчика. Планируя путешествие в Европу несколькими видами транспорта, следует закладывать дополнительное время до следующей пересадки.

В обратном направлении рейс выезжает с автовокзала Западная в Варшаве в 18:15, заезжая на границу в 22:25, с возвращением в автостанцию «Киев» в 11:00, Центральный автовокзал Киева в 11:50 и Чернигов в 14:20. Следует быть готовым к тому, что после прохождения границы график движения может быть изменен", — рассказали в операторе.

Стоимость билета

Стоимость билета между Черниговом и Варшавой стартует от 1699 грн. Цена билета зависит от дня отправки, насколько заранее был куплен билет и количества уже проданных билетов на конкретный рейс — последние билеты в салоне будут самыми дорогими, пояснили в FlixBus.

В Чернигове автобусы будут останавливаться на автовокзале по адресу проспект Победы, 3.

Это первая линя FlixBus в Чернигов. В общем, между Киевом и Варшавой это уже восьмая прямая линия FlixBus.

Также FlixBus заявил о новом рейсе из Киева в столицу Финляндии Хельсинки с пересадкой в Варшаве.

Он стал возможным после открытия уникальной новой линии Варшава-Вааси (Финляндия) в июле 2023 года. Маршрут включает поездку на пароме между Таллином и Хельсинки; также это первая в истории линия FlixBus, открытая в Финляндию.

Совершив пересадку в Варшаве, путешественники из Украины могут продолжить свою поездку через Литву, Латвию и Эстонию, а после парома по Финскому заливу автобус останавливается в Хельсинки, Эспоо, Сало, Турку, Райсио, Пори, Нерпио или Ваасе", — заявили в компании.

Источник: Минфин
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