Сторис в Telegram станут доступными для всех пользователей

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Доступ к сторис

«Следующий шаг для Телеграма — выйти за пределы обмена сообщениями и стать лидером инновации в социальных сетях в целом. Сегодняшнее постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram», — отметил он.

Как отметил Дуров, за это время Telegram удалось привлечь 800 миллионов активных пользователей.

Напомним

Функция Stories появились в Telegram в июле. Функция была доступна для подписчиков Premium. Другие могли пересматривать и комментировать их.