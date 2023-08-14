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14 августа 2023, 12:49 Читати українською

Сторис в Telegram станут доступными для всех пользователей

В мессенджере Telegram вводят функцию Stories для всех пользователей, а не только для тех, кто имеет платную подписку. Об этом сообщил основатель и владелец Telegram Павел Дуров.

В мессенджере Telegram вводят функцию Stories для всех пользователей, а не только для тех, кто имеет платную подписку.

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Доступ к сторис

«Следующий шаг для Телеграма — выйти за пределы обмена сообщениями и стать лидером инновации в социальных сетях в целом. Сегодняшнее постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram», — отметил он.

Как отметил Дуров, за это время Telegram удалось привлечь 800 миллионов активных пользователей.

Напомним

Функция Stories появились в Telegram в июле. Функция была доступна для подписчиков Premium. Другие могли пересматривать и комментировать их.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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