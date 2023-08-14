Курс валют на 14 августа: евро дешевеет

В понедельник, 14 августа, на наличном рынке курс доллара по покупке не изменился, а в продаже подешевел на 2 копейки. Евро потерял 5 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В обменниках доллар в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже потерял 1 копейку. Курс евро снизился на 10 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,65 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,55 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,55−37,54, евро — 41,20−41,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,02−40,42 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.