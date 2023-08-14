Вкладчики второй месяц подряд закрывают счета в Приватбанке — данные НБУ

Население постепенно покидает Приватбанк . Количество частных вкладчиков этой госструктуры в июне 2023 года сократилось на 14,9 тыс. человек — с 23 909 145 до 23 894 209 физлиц. Об этом сообщается в ежемесячном отчете на сайте Национального банка.

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Сокращение количества счетов Привата

Из него также видно, что сокращение количества счетов физлиц в Приватбанке продолжается второй месяц подряд. В мае число его вкладчиков уменьшилось на 19,2 тыс. человек.

Несмотря на это Приват с большим отрывом остается первым банком в стране по сбережениям населения.

По данным НБУ, на 1 июля 2023 года пятерка банков-лидеров по количеству обслуживаемых вкладчиков-физлиц выглядела так:

Приватбанк — 23,89 млн человек;

Ощадбанк — 12,7 млн человек;

Универсалбанк (monobank) — 7,4 млн человек;

А — Банк — 3,1 млн человек;

Райффайзен Банк — 2,98 млн человек.

Продолжает увеличиваться в Приватбанке и объем вкладов населения. В июне общий прирост средств на счетах составил 13,1 млрд грн (на 3,3%), и достиг 409,9 млрд грн. Это 37,3% всех вложений физлиц в банковскую систему на 1 июля 2023 года.

В остальных госбанках в июне 2023 года произошло увеличение числа вкладчиков физлиц и остатков средств на счетах:

Ощадбанк: +33,9 тыс. вкладчиков (до 12,7 млн человек), +4,5 млрд грн (до 177,7 млрд грн);

Укргазбанк: +11 тыс. вкладчиков (до 1,48 млн человек), +693 тыс. грн (до 32,4 млрд грн);