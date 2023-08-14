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14 августа 2023, 8:36 Читати українською

Вкладчики второй месяц подряд закрывают счета в Приватбанке — данные НБУ

Население постепенно покидает Приватбанк. Количество частных вкладчиков этой госструктуры в июне 2023 года сократилось на 14,9 тыс. человек — с 23 909 145 до 23 894 209 физлиц. Об этом сообщается в ежемесячном отчете на сайте Национального банка.

Население постепенно покидает Приватбанк.
Фото: depositphotos

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Сокращение количества счетов Привата

Из него также видно, что сокращение количества счетов физлиц в Приватбанке продолжается второй месяц подряд. В мае число его вкладчиков уменьшилось на 19,2 тыс. человек.

Несмотря на это Приват с большим отрывом остается первым банком в стране по сбережениям населения.

По данным НБУ, на 1 июля 2023 года пятерка банков-лидеров по количеству обслуживаемых вкладчиков-физлиц выглядела так:

  1. Приватбанк — 23,89 млн человек;
  1. Ощадбанк — 12,7 млн человек;
  1. Универсалбанк (monobank) — 7,4 млн человек;
  1. А — Банк — 3,1 млн человек;
  1. Райффайзен Банк — 2,98 млн человек.

Продолжает увеличиваться в Приватбанке и объем вкладов населения. В июне общий прирост средств на счетах составил 13,1 млрд грн (на 3,3%), и достиг 409,9 млрд грн. Это 37,3% всех вложений физлиц в банковскую систему на 1 июля 2023 года.

В остальных госбанках в июне 2023 года произошло увеличение числа вкладчиков физлиц и остатков средств на счетах:

  • Ощадбанк: +33,9 тыс. вкладчиков (до 12,7 млн человек), +4,5 млрд грн (до 177,7 млрд грн);
  • Укргазбанк: +11 тыс. вкладчиков (до 1,48 млн человек), +693 тыс. грн (до 32,4 млрд грн);
  • Укрэксимбанк: +7 тыс. вкладчиков (до 622,7 тыс. человек), +666 тыс. грн (до 34,8 млрд грн).
Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
+30
yarg
yarg
14 августа 2023, 9:19
#
Красиво написано…
«Населення поступово залишає Приватбанк. Кількість приватних вкладників цієї держструктури у червні 2023 року скоротилася на 14,9 тис. осіб — з 23 909 145 до 23 894 209 фізосіб. «

Население отказывается от мобильной связи! Количество абонентов снизилось с 69 546 734 до 69 545 896!
+
+30
Strain
Strain
14 августа 2023, 9:26
#
Так они еще и не раскрывают причину.
Как по мне одна из причин это то, что айтишники закрывают счета ФОП так как компании перешли на ГИГ контракты Дия Сити.
Вот в моей компании не айтишной 50 человек благополучно перешли.
+
0
yarg
yarg
14 августа 2023, 10:29
#
Какая причина у статистической погрешности ?
+
0
Strain
Strain
14 августа 2023, 10:55
#
Та то понятно 0.062% =) Но все же Минфин назвал это «сокращение количества счетов». Поэтому я привел возможную причину.
+
+136
jakiro
jakiro
14 августа 2023, 9:28
#
Я теж закриваю, йду в державний сенс банк, без черг і з нормальними процентами по депозитах і ОВДП
+
+18
Strain
Strain
14 августа 2023, 9:35
#
В отделении для предпринимателей ни разу не видел очередей как и в ВИП.
Но если вы ходите в обычное — ну само собой толпа пенсионеров с 7 утра ждет открытие отделения к 9ти.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
14 августа 2023, 10:00
#
Слабкість на держ банки ?
+
0
youknow
youknow
14 августа 2023, 10:20
#
Напевно краще райф?)))
+
+51
AleksandrBank
AleksandrBank
14 августа 2023, 10:30
#
Приватом принципово не користують і не любив його. І все закрив там давно.

МоноБанк (УніверсалБанк) + ПУМБ = мене влаштовують!
+
+15
56669450
56669450
14 августа 2023, 11:31
#
Зараз тобі набіжуть і скажуть яке моно гівно. Наріт як послухати, то все гівно. Головне у правильні коменти потрапити.
+
+15
xapyga
xapyga
14 августа 2023, 11:05
#
Больше чем 23 миллиона вкладчиков, а говорят в Украине осталось 30 миллионов населения, есть еще не совершеннолетние, а в банк и половины населения не открывают вклады
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 августа 2023, 11:34
#
Каждый ушедший вкладчик, каждый закрытый счет, это значительный «минус» к тем 116 млн гривен, которые получили в 2022 году, семь!!! членов правления этого государственного «недобанка».
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