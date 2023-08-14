Население постепенно покидает Приватбанк. Количество частных вкладчиков этой госструктуры в июне 2023 года сократилось на 14,9 тыс. человек — с 23 909 145 до 23 894 209 физлиц. Об этом сообщается в ежемесячном отчете на сайте Национального банка.
Вкладчики второй месяц подряд закрывают счета в Приватбанке — данные НБУ
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Сокращение количества счетов Привата
Из него также видно, что сокращение количества счетов физлиц в Приватбанке продолжается второй месяц подряд. В мае число его вкладчиков уменьшилось на 19,2 тыс. человек.
Несмотря на это Приват с большим отрывом остается первым банком в стране по сбережениям населения.
По данным НБУ, на 1 июля 2023 года пятерка банков-лидеров по количеству обслуживаемых вкладчиков-физлиц выглядела так:
- Приватбанк — 23,89 млн человек;
- Ощадбанк — 12,7 млн человек;
- Универсалбанк (monobank) — 7,4 млн человек;
- А — Банк — 3,1 млн человек;
- Райффайзен Банк — 2,98 млн человек.
Продолжает увеличиваться в Приватбанке и объем вкладов населения. В июне общий прирост средств на счетах составил 13,1 млрд грн (на 3,3%), и достиг 409,9 млрд грн. Это 37,3% всех вложений физлиц в банковскую систему на 1 июля 2023 года.
В остальных госбанках в июне 2023 года произошло увеличение числа вкладчиков физлиц и остатков средств на счетах:
- Ощадбанк: +33,9 тыс. вкладчиков (до 12,7 млн человек), +4,5 млрд грн (до 177,7 млрд грн);
- Укргазбанк: +11 тыс. вкладчиков (до 1,48 млн человек), +693 тыс. грн (до 32,4 млрд грн);
- Укрэксимбанк: +7 тыс. вкладчиков (до 622,7 тыс. человек), +666 тыс. грн (до 34,8 млрд грн).
Комментарии - 12
«Населення поступово залишає Приватбанк. Кількість приватних вкладників цієї держструктури у червні 2023 року скоротилася на 14,9 тис. осіб — з 23 909 145 до 23 894 209 фізосіб. «
Население отказывается от мобильной связи! Количество абонентов снизилось с 69 546 734 до 69 545 896!
Как по мне одна из причин это то, что айтишники закрывают счета ФОП так как компании перешли на ГИГ контракты Дия Сити.
Вот в моей компании не айтишной 50 человек благополучно перешли.
Но если вы ходите в обычное — ну само собой толпа пенсионеров с 7 утра ждет открытие отделения к 9ти.
МоноБанк (УніверсалБанк) + ПУМБ = мене влаштовують!