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13 августа 2023, 12:14 Читати українською

Экс-главу криптобиржи FTX Бенкмана-Фрида отправили под арест в США

Суд в США отправил под арест основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида, обвиняемого в хищении средств инвесторов. Об этом сообщает The Associated Press.

Суд в США отправил под арест основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида, обвиняемого в хищении средств инвесторов.
Фото: psm7.com

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Решение суда

Бенкман-Фрид был освобожден из-под стражи под залог в $250 млн в конце декабря. Однако на заседании 11 августа окружной судья отменил это решение.

Поводом для этого послужили доказательства по меньшей мере двух случаев, когда бизнесмен пытался «повлиять на свидетелей». Речь идет о его личной переписке с бывшей девушкой и в прошлом гендиректором Alameda Research Кэролайн Эллисон, которая теперь выступает главным свидетелем обвинения по делу.

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Кроме того, Бенкман-Фрид использовал программу Signal, чтобы связаться с сотрудниками FTX, в том числе генеральным юрисконсультом Райном Миллером.

Сторона защиты настаивала на том, что обвиняемого не следует помещать под арест, поскольку он пытался «защитить свою репутацию».

Напомним

Ранее Минфин писал, что криптобиржа FTX смогла вернуть более $5 млрд ликвидных активов, пишет Reuters со ссылкой на адвоката компании.

Прокуратура обвинила Бенкмана-Фрида в многолетнем мошенничестве эпических масштабов, когда он использовал депозиты клиентов для поддержки своей фирмы хедж-фонда Alameda Research, покупки недвижимости и внесения политических пожертвований.

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Бенкман-Фрид обвиняется по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и шести пунктам обвинения в сговоре, в том числе в отмывании денег и совершении нарушений в финансировании избирательных кампаний.

Если его вина будет доказана в суде, ему грозят десятилетия заключения.

Перед своим арестом 12 декабря Бенкман-Фрид признал недостатки управления рисками в FTX, но сказал, что не верит, что понесет уголовную ответственность.

Читайте: Кредиторы FTX вернут не более 40% средств — инвестбанк Jefferies

Два его помощника, бывший исполнительный директор Alameda Кэролайн Эллисон и бывший технический директор FTX Гэри Ван, признали себя виновными в причастности к краху FTX и согласились сотрудничать с прокуратурой.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
13 августа 2023, 12:50
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А как все красиво начиналось.
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