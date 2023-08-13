Руководство Бюро экономической безопасности, которое было назначено только в апреле, уволено. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк в телеграм-канале.
Кабмин уволил руководство БЭБ — депутат
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Что известно
«Несколько источников подтвердили: предыдущее руководство БЭБ уволено», — отметил Железняк.
И. о. директором Бюро экономической безопасности Украины был Эдуард Федоров. Перед ним Вадим Мельник.
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По словам Железняка, временно исполнение обязанностей возложено на заместителя руководителя БЭБ Андрея Пащука.
«Это уже 6-я смена руководства ГФС (ставшее БЭБ) за последние 3 года», — добавил депутат.
Источник: Минфин
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