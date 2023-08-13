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13 августа 2023, 9:10 Читати українською

Инфляция в США ускорилась в июле до 3,2%

Инфляция в США в июле выросла по сравнению с июнем — до 3,2%, что в то же время является меньшим ростом, чем ожидалось. Поэтому, скорей всего, Федеральная резервная система не будет пересматривать процентные ставки на следующем заседании в сентябре. Об этом пишет Finclub.

Инфляция в США в июле выросла по сравнению с июнем — до 3,2%, что в то же время является меньшим ростом, чем ожидалось.
Фото: depositphotos

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Рост инфляции

Бюро статистики труда США сообщило, что индекс потребительских цен вырос на 0,2 процентных пункта по сравнению с июнем из-за повышения стоимости жилья, страхования автомобилей и продуктов питания.

Однако упали цены на некоторые товары, включая подержанные автомобили и авиабилеты.

Годовой показатель в июле вырос до 3,18% с 2,97% в прошлом месяце, которые были самыми низкими с марта 2021 года. Ускорение инфляции было первым с конца 2022 года.

Читайте: Moody's напомнил о банковском кризисе: что дальше

Базовая инфляция, изымающая из расчета нестабильные продовольственные и энергетические компоненты, выросла на 0,2% в июле, то есть на уровне мая — июня. Годовой показатель составил 4,7%, что меньше, чем в июне и является самым низким уровнем с октября 2021 года.

Трейдеры фьючерсного рынка ставят на то, что ФРС в сентябре сохранит процентные ставки стабильными. Вероятность паузы оценивается в 91%.

После достижения максимального уровня в 9,1% прошлым летом общая инфляция приближается к целевому значению ФРС в 2%. Однако базовая инфляция остается стабильно высокой, что оказывает давление на центральный банк США, чтобы дольше поддерживать высокие процентные ставки.

Июльский отчет, в том числе улучшение базовой инфляции, может ослабить давление на ФРС по дальнейшему повышению ставок в этом году.

За полтора года ФРС повысила процентные ставки почти с нуля до 22-летнего максимума в 5,25−5,5%. Глава ФРС Джей Пауэлл заявил в прошлом месяце, что центральный банк будет принимать решение о дальнейшем повышении ставок на каждой встрече.

Источник: Минфин
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