Инфляция в США ускорилась в июле до 3,2%

Рост инфляции

Бюро статистики труда США сообщило, что индекс потребительских цен вырос на 0,2 процентных пункта по сравнению с июнем из-за повышения стоимости жилья, страхования автомобилей и продуктов питания.

Однако упали цены на некоторые товары, включая подержанные автомобили и авиабилеты.

Годовой показатель в июле вырос до 3,18% с 2,97% в прошлом месяце, которые были самыми низкими с марта 2021 года. Ускорение инфляции было первым с конца 2022 года.

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Базовая инфляция, изымающая из расчета нестабильные продовольственные и энергетические компоненты, выросла на 0,2% в июле, то есть на уровне мая — июня. Годовой показатель составил 4,7%, что меньше, чем в июне и является самым низким уровнем с октября 2021 года.

Трейдеры фьючерсного рынка ставят на то, что ФРС в сентябре сохранит процентные ставки стабильными. Вероятность паузы оценивается в 91%.

После достижения максимального уровня в 9,1% прошлым летом общая инфляция приближается к целевому значению ФРС в 2%. Однако базовая инфляция остается стабильно высокой, что оказывает давление на центральный банк США, чтобы дольше поддерживать высокие процентные ставки.

Июльский отчет, в том числе улучшение базовой инфляции, может ослабить давление на ФРС по дальнейшему повышению ставок в этом году.

За полтора года ФРС повысила процентные ставки почти с нуля до 22-летнего максимума в 5,25−5,5%. Глава ФРС Джей Пауэлл заявил в прошлом месяце, что центральный банк будет принимать решение о дальнейшем повышении ставок на каждой встрече.