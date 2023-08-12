Со старта механизма компенсации за уничтоженное жилье 1 августа заявки подали более 1400 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства восстановления.
Более 1400 человек обратились за компенсацией за уничтоженное жилье
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В общей сложности поданные заявления касаются почти 100 тысяч квадратных метров разрушенной жилой площади. При этом 58,8% поданных заявлений касаются компенсации за уничтоженную квартиру, 40,3% - частного дома.
Где больше всего подали заявлений
Больше всего заявлений подавали жители:
- Харьковской области (597),
- Киевской области (428),
- Черниговской области (113),
- Николаевской области (82),
- Донецкой области (69).
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В Минвосстановлении напомнили, что заявления будут рассматриваться специальными комиссиями при органах местного самоуправления. Они должны приступить к работе 15 августа.
Источник: Минфин
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