Более 1400 человек обратились за компенсацией за уничтоженное жилье

Со старта механизма компенсации за уничтоженное жилье 1 августа заявки подали более 1400 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства восстановления.

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В общей сложности поданные заявления касаются почти 100 тысяч квадратных метров разрушенной жилой площади. При этом 58,8% поданных заявлений касаются компенсации за уничтоженную квартиру, 40,3% - частного дома.

Где больше всего подали заявлений

Больше всего заявлений подавали жители:

Харьковской области (597),

Киевской области (428),

Черниговской области (113),

Николаевской области (82),

Донецкой области (69).

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В Минвосстановлении напомнили, что заявления будут рассматриваться специальными комиссиями при органах местного самоуправления. Они должны приступить к работе 15 августа.