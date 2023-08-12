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12 августа 2023, 13:01 Читати українською

Госрегистрация транспортных средств вырастет в цене

В Украине вырастет стоимость государственной регистрации транспортных средств в связи с удорожанием бланковой продукции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В Украине вырастет стоимость государственной регистрации транспортных средств в связи с удорожанием бланковой продукции.
Фото: auto.ria.com

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Ранее ориентировочная стоимость бланковой продукции составляла 312 грн., а теперь будет 405 грн.

«В стоимость комплексной услуги по регистрации или перерегистрации входит несколько платежей, в том числе за бланк свидетельства о регистрации транспортного средства. Новая партия бланковой продукции была получена по новому тарифу», — объяснили в ведомстве.

Отмечается, что подорожание касается только случаев изготовления свидетельства о регистрации на физическом бланке (пластиковой карты), стоимость получения свидетельства о регистрации транспортного средства не изменилась.

Владелец транспортного средства или его представитель по желанию может отказаться от традиционного пластикового документа и получить электронное свидетельство о регистрации транспортного средства, уточнили в МВД.

В то же время виртуальные документы, отображаемые в приложении «Действие» и Электронном кабинете водителя, действуют только на территории Украины. В случае отказа от традиционного документа по принципу digital first стоимость бланковой продукции не оплачивается вовсе.

Сколько стоит сейчас услуга в сервисном центре МВД

Примерная стоимость регистрации или перерегистрации транспортного средства составляет:

для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) — 955 грн.

  • услуга — 200 грн,
  • бланк свидетельства — 405 грн,
  • номерной знак — 350 грн;

для мототранспорта (с выдачей номерного знака) — 727 грн:

  • услуга — 200 грн,
  • бланк свидетельства — 405 грн,
  • номерной знак — 122 грн;

для прицепов (с выдачей номерного знака) — 716 грн:

  • услуга — 200 грн,
  • бланк свидетельства — 405 грн,
  • номерной знак — 111 грн;

для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) — 698 грн.

  • услуга — 200 грн,
  • бланк свидетельства — 405 грн,
  • номерной знак — 93 грн.

Отмечается, что отдельно может быть начислена комиссия банковского учреждения или платежной системы.

«Во многих сервисных центрах МВД до сих пор имеются бланки из предыдущей партии из полиграфического предприятия. Поэтому услуга будет предоставляться по тарифу 312 грн до исчерпания запасов всех этих бланков. И новый тариф применим позже, чем с 9 августа», — говорится в сообщении.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Три літри
Три літри
12 августа 2023, 13:20
#
Вчора під новиною яка описує як буде спрощена процедура перепродажу авто та зменьшені витрати на переоформлення — зрадуни писали аж гай шумів.

Сьогодні під новиною про подорожчанная процедури перепродажу — жодного. Вихідний?
+
0
Bitcoin
Bitcoin
12 августа 2023, 14:17
#
Потужна дефляція
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