НБУ увеличил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 7 по 11 августа, купил на межбанковском валютном рынке $0,85 млн и продал $469,40 млн. Чистая продажа валюты составила $468,55 млн против $458,28 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $10,27 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $193,22 млн;

продал $15 210,78 млн.

Чистая продажа валюты составила $15 017,56 млн.

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