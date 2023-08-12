Национальный банк в течение недели, с 7 по 11 августа, купил на межбанковском валютном рынке $0,85 млн и продал $469,40 млн. Чистая продажа валюты составила $468,55 млн против $458,28 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ увеличил продажу валюты на межбанке
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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $10,27 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $193,22 млн;
- продал $15 210,78 млн.
Чистая продажа валюты составила $15 017,56 млн.
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Источник: Минфин
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