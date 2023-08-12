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12 августа 2023, 9:08 Читати українською

Кабмин обновил порядок и размер дополнительного вознаграждения военным. Кто может получить 100 тысяч

Кабинет министров изменил порядок выплаты и размера дополнительного вознаграждения для военнослужащих. Им вернули доплаты в 30 тыс. грн, предусмотрели выплаты для раненых бойцов, а также инструкторов, курсантов и срочников. Об этом говорится в постановлении правительства № 836 от 9 августа, которое опубликовано на Правительственном портале.

Кабинет министров изменил порядок выплаты и размера дополнительного вознаграждения для военнослужащих.
Фото: telegraf.in.ua

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В части выплаты дополнительного вознаграждения постановление применяется с 1 июня 2023 года.

Прежде всего, изменения касаются раненых бойцов. Военнослужащим, которые в связи с ранением признаны военно-врачебной комиссией (ВЛК) ограничено пригодными или непригодными к военной службе, после нахождения в распоряжении соответствующих командиров более двух месяцев и до окончания такого пребывания ежемесячно будут получать дополнительное вознаграждение в размере 20 100 грн.

Также постановлением устанавливаются ежемесячные доплаты для военных, несущих срочную службу (6000 грн) и курсантов (2350 грн.).

Кто может получать доплаты в 30 000 грн.

  • По новым правилам, на период действия военного положения дополнительные ежемесячные (пропорционально времени выполнения соответствующих задач) выплаты в 30 тысяч грн предусмотрены для:
  • Военнослужащих (ВСУ, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госспецтранспорта), выполняющих боевые задачи для обороны Украины, защиты населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины;
  • Лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейских;
  • Военнослужащих на должностях руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных центрах и подразделениях, которые могут получать от 15 до 30 тыс. грн. доплаты в зависимости от квалификации.

Выплаты до 50 000 грн

Дополнительные выплаты в размере до 50 тысяч грн. могут получать военнослужащие, которые на расстоянии осуществляют оперативное управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные действия на линии столкновения и выполняют боевые задания на расстоянии первого эшелона обороны или наступления.

Выплаты в 100 000 грн

Денежное вознаграждение в 100 тыс. грн будут получать:

  • Военнослужащие, служащие ГСЧС и полиции, принимающие непосредственное участие в боевых действиях, обеспечивают осуществление мер по нацбезопасности и обороне в районах проведения военных действий, в том числе и на временно оккупированных украинских территориях;
  • лица рядового и начальствующего состава территориальных военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы, которые привлекаются Главнокомандующим ВСУ для непосредственного участия в боевых действиях или осуществления мероприятий по нацбезопасности и обороны в районах проведения военных действий, в том числе и на временно оккупированных украинских территориях.

Право на получение дополнительного вознаграждения в размере 100 000 грн также имеют:

  • Лица, получившие ранение, связанные с защитой Украины и находящиеся на стационарном лечении (в частности, за рубежом). Учитывается также время перемещения из одного учреждения здравоохранения в другое, отпуск для лечения после тяжелого ранения по заключению ВЛК;
  • Лица, захваченные в плен (кроме добровольно сдавшихся в плен) или являющиеся заложниками, а также интернированные в нейтральные государства или безвестно отсутствуют (в случае, когда указанные события произошли как до введения военного положения, так и после его введения);
  • Погибшие в результате полученного после введения военного состояния ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины (выплата производится за весь месяц, в котором лицо погибло (умерло).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Aldruino
Aldruino
12 августа 2023, 10:10
#
«несущих столетнюю службу (6000 грн.)»
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