Кабмин обновил порядок и размер дополнительного вознаграждения военным. Кто может получить 100 тысяч

Кабинет министров изменил порядок выплаты и размера дополнительного вознаграждения для военнослужащих. Им вернули доплаты в 30 тыс. грн, предусмотрели выплаты для раненых бойцов, а также инструкторов, курсантов и срочников. Об этом говорится в постановлении правительства № 836 от 9 августа, которое опубликовано на Правительственном портале.

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В части выплаты дополнительного вознаграждения постановление применяется с 1 июня 2023 года.

Прежде всего, изменения касаются раненых бойцов. Военнослужащим, которые в связи с ранением признаны военно-врачебной комиссией (ВЛК) ограничено пригодными или непригодными к военной службе, после нахождения в распоряжении соответствующих командиров более двух месяцев и до окончания такого пребывания ежемесячно будут получать дополнительное вознаграждение в размере 20 100 грн.

Также постановлением устанавливаются ежемесячные доплаты для военных, несущих срочную службу (6000 грн) и курсантов (2350 грн.).

Кто может получать доплаты в 30 000 грн.

По новым правилам, на период действия военного положения дополнительные ежемесячные (пропорционально времени выполнения соответствующих задач) выплаты в 30 тысяч грн предусмотрены для:

Военнослужащих (ВСУ, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госспецтранспорта), выполняющих боевые задачи для обороны Украины, защиты населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины;

Лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейских;

Военнослужащих на должностях руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных центрах и подразделениях, которые могут получать от 15 до 30 тыс. грн. доплаты в зависимости от квалификации.

Выплаты до 50 000 грн

Дополнительные выплаты в размере до 50 тысяч грн. могут получать военнослужащие, которые на расстоянии осуществляют оперативное управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные действия на линии столкновения и выполняют боевые задания на расстоянии первого эшелона обороны или наступления.

Выплаты в 100 000 грн

Денежное вознаграждение в 100 тыс. грн будут получать:

Военнослужащие, служащие ГСЧС и полиции, принимающие непосредственное участие в боевых действиях, обеспечивают осуществление мер по нацбезопасности и обороне в районах проведения военных действий, в том числе и на временно оккупированных украинских территориях;

лица рядового и начальствующего состава территориальных военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы, которые привлекаются Главнокомандующим ВСУ для непосредственного участия в боевых действиях или осуществления мероприятий по нацбезопасности и обороны в районах проведения военных действий, в том числе и на временно оккупированных украинских территориях.

Право на получение дополнительного вознаграждения в размере 100 000 грн также имеют: