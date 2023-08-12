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12 августа 2023, 10:05 Читати українською

Bittrex заплатит SEC штраф в $24 млн, Worldcoin предложил функцию бронирования WLD: что нового на рынке криптовалют

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Криптобиржа Bittrex заплатит SEC штраф в $24 миллиона за работу в США без лицензии брокера

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила о том, что криптовалютная биржа Bittrex согласилась выплатить штраф в размере $24 млн. Регулятор подал иск против платформы в апреле 2023 года.

Компанию обвинили в продвижении ценных бумаг без лицензии. К ним комиссия отнесла следующие токены: OMG, DASH, ALGO, TKN, NGC и IHT.

Согласно заявлению регулятора, криптобиржа, ее заграничный филиал и экс-глава Уильям Шихара не подтвердили, но и не опровергли обвинения. Однако они готовы выплатить штраф.

По данным SEC, чтобы сделать цифровые активы доступными для торговли, Шихара удалял некоторые проблемные моменты в их описании для исключения претензий. Он возглавлял Bittrex с 2014 по 2019 год.

«В течение многих лет Bittrex работала с эмитентами токенов, чтобы „очистить“ их онлайн-заявления от любых признаков того, что они были инвестиционными контрактами, — и все это в попытке уклониться от федеральных законов о ценных бумагах. Они потерпели неудачу», — заявили в SEC.

Visa завершила тестирование оплаты комиссий в сети Ethereum фиатом прямо с карты

Visa завершила тестирование оплаты комиссий за газ в сети Ethereum с помощью кредитной или дебетовой карты. В компании уточнили, что проверка проводилась в тестовой сети Goerli.

Специалисты объяснили, что благодаря новому продукту Visa мерчанты и разработчики децентрализованных приложений (dApps) cмогут создавать собственные решения для пользователей. Кроме того, появится возможность выбирать оплату за газ картой в зависимости от тарифа.

Эксперимент стал частью программы по развитию Visa в сфере блокчейна. Компания работает над тем, чтобы сделать криптовалютные платежи более удобными и доступными для потребителей.

Газ в Ethereum — это единица измерения объема вычислительных ресурсов, необходимых для выполнения той или иной операции (перевод монет, выпуск NFT, операция в кредитном протоколе и любой другой сценарий использования блокчейна). Цена на газ указывается в Gwei, который является обозначением наименьшей доли Ethereum (0,00000001 ETH).

Для проведения любых операций с Ethereum необходимо держать на балансе кошелька небольшую сумму в криптовалюте ETH для оплаты комиссий.

Криптопроект Worldcoin предложил функцию бронирования токенов WLD для желающих пройти сканирование глаза в будущем

Криптопроект Сэма Альтмана Worldcoin открыл возможность для еще не прошедших биометрическую верификацию пользователей зарезервировать свой грант в токенах WLD.

Worldcoin объявил об официальном запуске 24 июля. Основной продукт проекта — протокол World ID — основан на доказательствах с нулевым разглашением. Он представляет собой мобильный инструмент, позволяющий людям пройти идентификацию с помощью сканирования сетчатки или номера телефона.

За регистрацию биометрическим способом через устройство Orb пользователи получают 25 WLD (около $43). Функция резервирования предполагает, что пользователи могут выкупить монеты, посетив пункт для сканирования в течение 12 месяцев.

Читайте также: Worldcoin: как заработать монету на заглядывании в серебряный шар

Сэма Бэнкмана-Фрида отправили в тюрьму до суда

Федеральный судья отменил освобождение под залог основателя рухнувшей криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и заключил его под стражу до следующего заседания по делу, назначенного на октябрь. Об этом сообщает CoinDesk.

Ранее с ходатайством о пересмотре меры пресечения выступил Минюст США. Ведомство утверждало, что на свободе Бэнкман-Фрид контактировал с бывшим генеральным юрисконсультом FTX.US Райаном Миллером, использовал VPN якобы для просмотра Супербоула, а также поделился личными записями экс-главы Alameda Research Кэролайн Эллисон с New York Times.

Защита признала факт передачи записей журналистам, хотя и оспорила влияние на показания свидетеля. Также адвокаты настаивали, что арест Сэма Бэнкмана-Фрида затруднит подготовку к заседанию. Однако суд эти доводы не убедили.

Следующее рассмотрение дела Бэнкмана-Фрида по основным пунктам обвинения назначено на начало октября. В дальнейшем ему предстоит еще одно разбирательство, предварительно назначенное на март 2024 года, по дополнительным обвинениям, выдвинутым Минюстом после его экстрадиции в США.

Некоторые досудебные ходатайства сторон обвинения и защиты должны быть представлены в суд к понедельнику, 14 августа.

Источник: Минфин
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