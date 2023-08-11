Управление по контролю над иностранными активами Минфина США внесло в санкционный список российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.
США ввели санкции против российских миллиардеров Фридмана и Авена
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Также под санкции оказались российские бизнесмены Герман Хан и Алексей Кузьмичев.
Кроме них, в санкционный список внесли Российский союз промышленников и предпринимателей.
Все они включены в так называемый «черный список» (SDN List). В частности, резидентам США запрещено иметь бизнес с фигурантами этого перечня, а все их имущество на территории США должно быть заморожено.
Напомним
Фридману и Авену в Украине принадлежал Альфа-Банк, который в 2022 году был переименован в Сенс Банк, а в прошлом месяце национализирован.
Источник: Минфин
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