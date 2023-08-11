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11 августа 2023, 17:01 Читати українською

Кабмин расширил программу обмена ламп накаливания на энергосберегающие

Кабинет Министров распространил программу бесплатной замены ламп накаливания на энергосберегающие учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД и другие учреждения. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил сегодня на заседании правительства.

Кабинет Министров распространил программу бесплатной замены ламп накаливания на энергосберегающие учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД и другие учреждения.
Фото: pixabay.com

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«Расширяем программу обмена ламп накаливания на светодиодной, которую правительство реализует совместно с Евросоюзом. Теперь ею смогут воспользоваться учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи, спортивные организации и другие. Цель — заменить 50 млн ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в течение отопительного сезона и в течение года в целом», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что в настоящее время 3,9 млн пользователей уже получили 19,5 млн энергоэффективных ламп.

Напомним

С 1 мая программа обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие лампы доступна только в центральных отделениях Укрпочты в 23 населенных пунктах страны.

Что нужно для обмена

Для обмена ламп необходимо иметь паспорт, идентификационный код (РНОКПП) и старые лампы. Обменять можно до 5 ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Три літри
Три літри
11 августа 2023, 17:22
#
Попіл йде далі
+
0
FogBRD
FogBRD
11 августа 2023, 17:27
#
Обменял. лежат. ждут своего времени быть вкрученым не пойми где. потому как меняют на 5−7-10вт. куда вкрутить 5вт ума не приложу. в кладовку разве что. купил нормальные по 12−15вт.
мои пенсионеры так же обменяли. лежат. для них тускло.
+
+30
Uuu123
Uuu123
11 августа 2023, 17:45
#
Уже обменяли 5 ламп накаливания на энергосберегающие лампы, которые оказались никому не нужным дерьмом, которые в рабочем состоянии, но дают отвратительный свет. Называется поменяй и сразу выброси. Очередное надувательство
+
0
Три літри
Три літри
11 августа 2023, 18:45
#
Банкет оплачений тож їжте досхочу
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