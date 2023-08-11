Кабмин расширил программу обмена ламп накаливания на энергосберегающие

Кабинет Министров распространил программу бесплатной замены ламп накаливания на энергосберегающие учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД и другие учреждения. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил сегодня на заседании правительства.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Расширяем программу обмена ламп накаливания на светодиодной, которую правительство реализует совместно с Евросоюзом. Теперь ею смогут воспользоваться учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи, спортивные организации и другие. Цель — заменить 50 млн ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в течение отопительного сезона и в течение года в целом», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что в настоящее время 3,9 млн пользователей уже получили 19,5 млн энергоэффективных ламп.

Напомним

С 1 мая программа обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие лампы доступна только в центральных отделениях Укрпочты в 23 населенных пунктах страны.

Что нужно для обмена

Для обмена ламп необходимо иметь паспорт, идентификационный код (РНОКПП) и старые лампы. Обменять можно до 5 ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп.