Украинские беженцы в Польше первыми смогут получать пенсию и соцвыплаты через международные почтовые переводы

Украинцы, нашедшие убежище за границей, вскоре смогут получать пенсию и другие виды денежной помощи через международные почтовые переводы, но в ближайшее время эта услуга будет доступна только в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Соответствующий экспериментальный проект Кабмин принял на своем заседании 11 августа.

«Новация упростит получение пенсии и других видов денежной помощи тем гражданам, которые в Украине получали их по почте и не имели текущих счетов, открытых в уполномоченных банках», — говорится в сообщении.

Как воспользоваться услугой

Для этого лицу необходимо направить в Укрпочту соответствующее заявление в бумажной или электронной форме.

Воспользоваться услугой по выплате и доставке пенсий или денежной помощи за рубежом в первую очередь смогут украинцы в Польше. При необходимости эксперимент будет введен и в других странах.

Такие услуги для граждан Украины за границей будут бесплатными.

Для реализации экспериментального проекта 10 августа были внесены изменения в постановление правления НБУ от 24 февраля 2022 г. № 18 «О работе банковской системы в период введения военного положения». Они позволяют АО «Укрпочта» проводить такие переводы.

Напомним

«Минфин» писал, что НБУ с 12 августа 2023 года смягчает ряд валютных ограничений для более активного участия банков-нерезидентов на рынке ОВГЗ, увеличения притока иностранной валюты в страну, а также поддержки социальных инициатив по защите граждан.