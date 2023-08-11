НБУ обновил требования к платежам наличными через терминалы самообслуживания

Национальный банк изменил требования выполнения операций по внесению наличных средств через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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НБУ дополнил перечень исключений и разрешил не подтверждать с помощью мобильного телефона осуществление платежной операции с наличными через ПТКС, если речь идет о:

внесение наличных через ПТКС для пополнения счета, на который выпущена платежная карта, при условии одновременного соблюдения нескольких условий (в том числе в случае обеспечения ПТКС ее считывания и последующего корректного введения ПИН-кода карты или подтверждения операции банком — эмитентом карты);

оплату услуг мобильной связи на сумму, не превышающую 200 гривен (в течение одного месяца за один номер мобильного телефона) в пределах одного передатчика платежных услуг.

Кроме того, регулятор уточнил требования по использованию одноразового пароля при совершении операций по внесению наличных денег, в частности обязал провайдеров платежных услуг принимать меры по предотвращению получения другим лицом одноразового пароля, используемого для подтверждения операции.

«Такие изменения рассчитаны на усиление контроля за соблюдением требований законодательства, прежде всего, провайдерами платежных услуг (а не их клиентами). Они направлены на повышение прозрачности сделок на платежном рынке и минимизацию возможностей их использования в противоправных целях», — говорится в сообщении.

Соответствующие нормы предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины от 10 августа 2023 года № 97 «Об утверждении Изменения в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине», которое вступает в силу 12 августа 2023 года.

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