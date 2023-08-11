«Налог на Google»: OnlyFans в 2023 году уплатил почти $1 миллион — Гетманцев

Сервис со взрослым контентом OnlyFans за первую половину 2023 года уплатил $928,200 «налога на Google». Об этом написал глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Стоит отметить, что, несмотря на уплату OnlyFans почти $1 млн налога в украинский бюджет, в украинском законодательстве до сих пор закреплена уголовная ответственность за публикацию и распространение собственного эротического контента.

«У нас до сих пор криминализированная порнография. Шизофрения какая-то… Даем дополнительный заработок крошителям из полиции и СБУ?», — прокомментировал первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

В целом по результатам декларирования за второй квартал 2023 года лицами плательщиками-нерезидентами налога задекларировано 13,0 млн евро и $39,4 млн или 1,9 млрд гривен, что на уровне первого квартала 2023 года.

По словам Гетманцева, по состоянию на 1 августа зарегистрировано 94 налогоплательщика.

Наибольшие суммы по результатам второго квартала были оплачены следующими компаниями: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Valve Corporation, Ebay Marketplaces GmbH, Fenix International Limited.

В 2023 году плательщики-нерезиденты уплатили 5,75 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Напомним

В конце июня 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, согласно которому иностранные интернет-компании будут платить 20% НДС в Украине.

Документ определяет особый порядок обложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины. Это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС.

Так, иностранные компании, снабжающие украинцев электронные услуги, будут обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма от совершения соответствующих операций превышает 1 млн грн в год.