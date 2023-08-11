Курс валют на 11 августа: евро дорожает

В пятницу, 11 августа, на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 2 копейки. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

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В обменниках доллар в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 5 копеек. Курс евро вырос на 6 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,62 грн. Евро покупают за 40,85 грн, а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,50−37,50, евро — 41,27−41,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,19−40,58 грн/евро.

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