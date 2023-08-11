Нацбанки Украины и Польши выпустят серебряные монеты ко Дню Независимости Украины (фото)

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 августа 2023, 11:34 Читати українською

Нацбанки Украины и Польши выпустят серебряные монеты ко Дню Независимости Украины (фото)

Национальные банки Украины и Польши выпустят общий набор из двух серебряных памятных монет «Дружба и братство — величайшее богатство». Он вводится в обращение ко Дню Независимости Украины, 24 августа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальные банки Украины и Польши выпустят общий набор из двух серебряных памятных монет «Дружба и братство — величайшее богатство».
Фото: nbp.pl

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Набор состоит из двух серебряных памятных монет, вместе образующих символическую фигуру в форме сердца. Их номинал — 10 гривен и 10 злотых.

Общий тираж набора — до 10 тысяч штук (по пять тысяч штук для каждой страны). Половина тиража монет была изготовлена Банкнотно-монетным двором НБУ, другую половину — Польским монетным двором (Mennica Polska SA).

Аверс

На аверсах монет изображены ленты в цветах флагов Украины и Польши, украшенные гербами обеих стран. В нижней части монет — стилизованные изображения человеческих фигур, символизирующих текущую ситуацию в обеих странах: на украинской монете — войну, ужасы и сопротивление украинского народа; на польском — помощь, поддержку и соболезнования.

Реверс

На реверсах монет изображены символические фигуры украинца и поляка, которые сидят за столом, покрытым скатертью, и делятся хлебом и вином. При соединении двух монет вместе, орнамент в нижней части образует цветок — символ надежды, жизни и развития.

Создал дизайн этих памятных монет заслуженный художник Украины Владимир Таран.

Где купить

В Украине приобрести набор из двух серебряных памятных монет «Дружба и братство — наибольшее богатство» можно будет с 31 августа 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).

«Подкрепление монетами банков-дистрибьюторов Национальный банк Украины будет осуществлять постепенно, по мере их изготовления Банкнотно-монетным двором НБУ», — отметил регулятор.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
TAN72
TAN72
11 августа 2023, 12:47
#
Купить их будет практически не реально.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами