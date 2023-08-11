Нацбанки Украины и Польши выпустят серебряные монеты ко Дню Независимости Украины (фото)

Национальные банки Украины и Польши выпустят общий набор из двух серебряных памятных монет «Дружба и братство — величайшее богатство». Он вводится в обращение ко Дню Независимости Украины, 24 августа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Набор состоит из двух серебряных памятных монет, вместе образующих символическую фигуру в форме сердца. Их номинал — 10 гривен и 10 злотых.

Общий тираж набора — до 10 тысяч штук (по пять тысяч штук для каждой страны). Половина тиража монет была изготовлена Банкнотно-монетным двором НБУ, другую половину — Польским монетным двором (Mennica Polska SA).

Аверс

На аверсах монет изображены ленты в цветах флагов Украины и Польши, украшенные гербами обеих стран. В нижней части монет — стилизованные изображения человеческих фигур, символизирующих текущую ситуацию в обеих странах: на украинской монете — войну, ужасы и сопротивление украинского народа; на польском — помощь, поддержку и соболезнования.

Реверс

На реверсах монет изображены символические фигуры украинца и поляка, которые сидят за столом, покрытым скатертью, и делятся хлебом и вином. При соединении двух монет вместе, орнамент в нижней части образует цветок — символ надежды, жизни и развития.

Создал дизайн этих памятных монет заслуженный художник Украины Владимир Таран.

Где купить

В Украине приобрести набор из двух серебряных памятных монет «Дружба и братство — наибольшее богатство» можно будет с 31 августа 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).

«Подкрепление монетами банков-дистрибьюторов Национальный банк Украины будет осуществлять постепенно, по мере их изготовления Банкнотно-монетным двором НБУ», — отметил регулятор.