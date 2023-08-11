За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 580 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 252780 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
580 российских оккупантов, 12 танков и 18 БПЛА. Потери врага за 10 августа
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Потери врага
- личного состава — около 252780 (+580) человек ликвидировано,
- танков — 4290 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 8318 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 5043 (+15) ед,
- РСЗО — 713 (+2) ед,
- средства ПВО — 471 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 313 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4197 (+18),
- крылатые ракеты — 1377 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7511 (+16) ед,
- специальная техника — 756 (+10).
Источник: Минфин
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