Украина признала виртуальные активы и цифровой контент объектами гражданского права

Верховная Рада приняла в целом два законопроекта № 6447 и № 6576 , согласно которым виртуальные активы и цифровой контент относятся к объектам гражданского права и на них распространяются нормы регулирования Гражданского кодекса Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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«До принятия законодательства системе не было ясно, что такое „виртуальный актив“. Поэтому мы работали над тем, чтобы сделать виртуальные вещи такой же сущностью, как, например, мобильный телефон. И это удалось. То есть, сейчас у нас прописано, что такое „цифровая вещь“ и какие признаки она имеет, какое правовое регулирование к ней может применяться», — прокомментировал принятый закон заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков.

Согласно пояснительной записке к первому законопроекту, предложено дополнить ст. ст. 177 и 179−1 Гражданского кодекса Украины понятием «цифровые вещи». К цифровым вещам относятся виртуальные активы, цифровой контент, аккаунты в онлайне, деньги и ценные бумаги, которые существуют исключительно в цифровой форме.

Кроме определения круга цифровых вещей, в законопроекте определены основные постулаты правового регулирования имущественного обращения цифровых вещей и закрепление возможности распространения положений о вещах материального мира на цифровые вещи.

В свою очередь, согласно евроинтеграционному законопроекту № 6576 определяется сфера гражданских правоотношений, выделяются субъективные и объективные критерии соответствия цифрового контента (услуги) условиям заключенного договора, устанавливаются правовые последствия непредоставления цифрового контента (услуги) по договору, а также несоответствия (услуги). Кроме того, определяются основания и правовые последствия отказа от договора, согласно которому предоставляется цифровой контент (услуга).