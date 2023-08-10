USAID выделило $2 миллиона для украинского бизнеса. Кто может получить до $150 тысяч

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило $2 млн на гранты украинскому бизнесу для быстрого переучивания и трудоустройства новых работников в приоритетных секторах экономики. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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В рамках программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» будет предоставлено около 20 грантов от $35 до $150 тысяч.

Кто может подать заявку

Подать заявку на получение грантовых средств могут:

малые и средние предприятия,

бизнес-ассоциации,

неправительственные организации,

бизнес-сообщества,

другие организации по развитию предпринимательства.

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Сроки подачи заявки

Прием заявок продлится до 1 декабря 2023 года. Программа будет рассматривать заявки в три этапа:

1 встреча комитета по грантовому отбору состоится в сентябре 2023 года (комитет будет рассматривать заявки, полученные до 28 августа).

2 встреча комитета по грантовому отбору состоится в октябре 2023 года (комитет будет рассматривать заявки, полученные до 16 октября).

3 встреча комитета по грантовому отбору состоится в декабре 2023 года (комитет будет рассматривать заявки, полученные до 1 декабря).

Подробная информация по подаче заявки, необходимых документов и критериев отбора по ссылке.

Приоритетом программы является обучение предпринимательству и профессиональным навыкам в машиностроении, электротехническом производстве, логистике, производстве товаров мебельной, текстильной и других перерабатывающих отраслей, сфере индустриального дизайна и индустрии моды, развитию навыков для экспорта и международной торговли.