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10 августа 2023, 18:22 Читати українською

В Испании арестовали 10 самолетов, 5 яхт и 357 объектов недвижимости российских бизнесменов

Правительство Испании арестовало попавшие под санкции активы российских бизнесменов. Речь идет о 10 самолетах, 5 яхтах, 357 объектах недвижимости и 22 автомобилях. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на данные департамента национальной безопасности Испании.

Правительство Испании арестовало попавшие под санкции активы российских бизнесменов.
Фото: pixabay.com

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Среди активов, которые были арестованы, находятся многочисленные яхты, в том числе мегаяхта Crescent длиной 153 метра, которая оценивается более чем в $600 млн. Ее связывают с директором Роснефти Игорем Сечиным.

Также среди задержанных яхт — Valerie, которая принадлежит главе Ростеха Сергею Чемезову, и яхта Lady Anastasia, связана с гендиректором Рособоронэкспорта Александром Михеевым.

В список активов, подлежащих аресту, также вошла частная яхта Tango, стоимость которой оценивается в 90 млн евро. Ее владельцем считается Виктор Вексельберг, основатель группы Ренова. Также были арестованы прогулочный катер Sasha Primero и вспомогательное судно Neva Primero.

Эти активы находятся под запретом, ожидая административного решения от компетентных органов, владельцы этих активов не разглашаются.

По информации полиции Испании, оказавшиеся под санкциями российские бизнесмены пытались скрыть и вывезти свое имущество. К примеру, владельцы яхт Valerie и Tango хотели изменить их названия и документацию, но их планы провалились и суда задержали.

Также в феврале бывшая жена Владимира Путина Людмила Очеретная вместе с мужем Артуром Очеретным решили избавиться от элитных квартир в Испании, поскольку опасались попасть под санкции ЕС.

Напомним

«Минфин» писал, что Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск россиянина Сергея Науменко, требовавшего отменить постановление британского правительства об аресте его 58,5-метровой суперяхты Phi стоимостью 38 млн фунтов стерлингов ($49 млн) весной 2022 года.

Источник: Минфин
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