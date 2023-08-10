Рада приняла законопроект о запрете торговли сигаретами и алкоголем в duty free

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 9315 о запрете торговли сигаретами и алкоголем в duty-free. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

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Соответствующий законопроект поддержали 276 народных депутатов.

«Закон о запрете схемы по сигаретам и алкоголю в duty free принят! Это +5−7 млрд в год в бюджет», — написал он.

Железняк также добавил, что документ не поддержали фракции «Европейская солидарность» и «Батькивщина».

Председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев напомнил, что законопроект № 9315 предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы по противодействию незаконному обороту табачных изделий.

«Законопроект разработан для разрушения схемы уклонения от налогообложения НДС и акцизным налогом под видом осуществления операций по продаже табачных изделий магазинами беспошлинной торговли», — отметил он.

Предложено на период до прекращения или отмены военного положения в Украине запретить размещать в таможенном режиме беспошлинной торговли и продажи (поставки) магазины беспошлинной торговли, а также размещение в них товаров по товарным позициям 2401−2404, согласно УКТ ВЭД.

Напомним

В мае 2023 года временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по незаконному обороту табачных изделий обнаружила схему duty-free. В 2021 году было 48 магазинов беспошлинной торговли, а после начала войны их осталось только 15. Хотя выезд за границу для большого количества граждан закрыт, в 2022 году было реализовано 20 млн пачек сигарет, а годом ранее — 27 млн пачек.

В ходе расследования ВСК выяснилось, что в наземных пунктах пропуска на один чек покупают в среднем 30−35 пачек сигарет, а на других — всего пять-семь при допустимых при пересечении границы только двух пачек на одного человека. Количество производимых сигарет duty free и проданных также отличается на сотни тысяч пачек.

Гетманцев оценивает ежемесячные потери госбюджета от трех подакцизных товаров на уровне $1 млрд.

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике оценивает ежемесячные потери для госбюджета от трех подакцизных товаров на уровне $1 млрд.